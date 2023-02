Deutscher Pkw-Markt im Januar leicht rückläufig

Änderungen beim Umweltbonus bremsen E-Markt – Inlandsproduktion und Export kräftig im Plus – Auftragseingang schwach

Im Januar wurden in Deutschland 179.200 Pkw neu zugelassen. Das entspricht einem Rückgang von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Damit liegt der deutsche Pkw-Markt nach wie vor deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau. Im abgelaufenen Monat wurden 33 Prozent weniger Pkw neu zugelassen als noch im Januar 2019.

Die zu Jahresbeginn geänderte Förderung für Elektrofahrzeuge wirkte sich im Januar direkt negativ auf die Neuzulassungen aus. Im Januar wurden mit 27.000 Einheiten 32 Prozent weniger Elektro-Pkw neu zugelassen als im Vorjahresmonat. Davon entfielen 18.140 Einheiten auf rein batterieelektrische Pkw (BEV), 8.850 Einheiten entfielen auf Plug-In-Hybride (PHEV). Damit erreichten E-Pkw einen Anteil von gerade einmal 15,1 Prozent am Gesamtmarkt. Im Dezember vergangenen Jahres lag der Elektroanteil noch bei 55,4 Prozent. Während die rein batterieelektrischen Pkw (BEV) im Januar um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurückgingen, sanken die Neuzulassungen von Plug-In-Hybriden (PHEV) um 53 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat.

Bei den deutschen Pkw-Herstellern gingen im Januar 37 Prozent weniger Bestellungen aus dem Inland ein als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Beim Auslandsgeschäft verbuchten die deutschen Hersteller einen Orderrückgang von 21 Prozent gegenüber dem Januar 2022. Insgesamt lagen damit die Auftragseingänge im abgelaufenen Monat knapp 23 Prozent unter dem Wert des Januars 2022.

In Automobilfabriken in Deutschland liefen im Januar 329.000 Pkw von den Bändern (+31 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat). Hier spielte, neben einem zusätzlichen Arbeitstag, vor allem die im Vergleich zum Vorjahr etwas verbesserte Situation bei den Lieferengpässen eine Rolle. Noch immer aber liegt das Produktionsniveau unter dem Vor-Corona-Niveau: Im Januar 2022 wurden 12 Prozent weniger Pkw in Deutschland produziert als im Januar 2019.

Ähnlich wie die Produktion entwickelte sich der Export: Im Januar wurden 227.400 Pkw an Kunden in aller Welt ausgeliefert (+26 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat).

Zudem liegt nun die Jahresbilanz für die Produktion von Elektrofahrzeugen in Deutschland vor: Im Jahr 2022 liefen insgesamt 884.600 Elektro-Pkw in Deutschland vom Band. Davon waren 585.000 BEV, 299.600 waren PHEV. Damit war mehr als jeder vierte produzierte Pkw im Jahr 2022 mit einem Elektromotor ausgestattet.