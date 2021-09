Deutschland Abo-Upgrade: Noch bis Sonntag können Abonnentinnen und Abonnenten ohne Zusatzkosten bundesweit den Nahverkehr nutzen

Zehn Tage läuft die deutschlandweite Aktion „Deutschland Abo-Upgrade“ bereits, mit der sich Verbünde und Nahverkehrsunternehmen bei ihren treuen Kundinnen und Kunden bedanken wollen. Nun geht die Aktion in die finale Runde: Noch bis Sonntag können Abonnentinnen und Abonnenten ohne Zusatzkosten bundesweit den Nahverkehr in den teilnehmenden Verbünden und Verkehrsunternehmen nutzen. Das Deutschland Abo-Upgrade gilt unabhängig davon, ob Fahrgäste ihr Abo bei der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) oder der Deutschen Bahn AG (DB) abgeschlossen haben. Die Registrierung zur Aktion ist weiterhin unter www.besserweiter.de/abo-upgrade möglich.

Danke sagen für Treue während der Corona-Pandemie: Das ist die Idee der deutschlandweiten Abo-Aktion „Deutschland Abo-Upgrade“, zu der sich Nahverkehrsunternehmen und Verbünde aus ganz Deutschland im Rahmen der VDV-Kampagne #besserweiter zusammengeschlossen haben. Seit Montag, 13. September 2021, und noch bis einschließlich Sonntag, 26. September, fahren ÖPNV-Stammkundinnen und -kunden mit gültigem Abo bundesweit ohne Zusatzkosten mit dem Nahverkehr in allen teilnehmenden Verkehrsverbünden und -unternehmen.

Das „Deutschland Abo-Upgrade“ lädt zum Beispiel zu Tagesausflügen in ganz Bayern ein, wo die Fahrgäste – neben dem Angebot der Unternehmen in den teilnehmenden Verbünden – auch den Nahverkehr der Eisenbahnunternehmen, etwa den der Deutschen Bahn im Regionalverkehr, kostenlos nutzen können.

Um noch von der Aktion profitieren zu können, müssen sich Kundinnen und Kunden einmalig auf der Website von unter www.besserweiter.de/abo-upgrade registrieren. Anschließend erhalten sie das Abo-Upgrade als Ticket per Mail zugeschickt. In Kombination mit ihrem eigenen, gültigen Abonnement kann damit in rund 95 Prozent aller Verkehrsverbünde und Verkehrsunternehmen in Deutschland gefahren werden – ganz ohne zusätzliche Kosten.

Um auch mit ICE, IC oder EC kostengünstig zu reisen, können Abonnenten und Abonnentinnen des öffentlichen Nahverkehrs darüber hinaus im Aktionszeitraum eine Probe-BahnCard für drei Monate zum vergünstigten Preis von 9,90 Euro erwerben. Auch hierfür ist die Anmeldung über die genannte Internetseite möglich.

Alle Informationen zur Aktion finden sich unter www.besserweiter.de/abo-upgrade sowie auf den Seiten von MVG (www.mvg.de/abo-upgrade), DB (www.bahn.de/deutschland-abo-upgrade) und MVV (www.mvv-muenchen.de/abo-upgrade).