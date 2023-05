Deutschland-Ticket kommt für das Personal der München Klinik

Gute Nachrichten in der München Klinik zum Tag der Pflege

Die Mitarbeitenden der München Klinik (MüK) bekommen das Deutschlandticket als zusätzliche Leistung der Arbeitgeberin München Klinik angeboten. Das hat der Aufsichtsrat der München Klinik in seiner jüngsten Sitzung (5.5.) beschlossen.

„Mir ist es ein großes Anliegen, jeden Spielraum zu nutzen, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Kliniken zu unterstützen. Deshalb schaffen wir künftig verstärkt bezahlbare Wohnungen, zahlen die München Zulage und haben nun auch einen Tarifabschluss, der den Kolleginnen und Kollegen in den Kliniken nennenswert mehr Geld beschert. Damit sind wir auf einem guten Weg die Attraktivität des Pflegeberufes weiter zu steigern. Ich freue mich daher, dass wir nun allen Beschäftigten als weiteren Schritt ein kostenloses Deutschlandticket zur Verfügung stellen. Die vielen Mitarbeitenden der München Klinik, die heute schon im ÖPNV zur Arbeit pendeln, haben so künftig mehr im Geldbeutel. Und für viele weitere wird ein Umstieg auf den ÖPNV nun lohnenswert. Damit setzt die München Klinik ein Signal zur Entlastung der Mitarbeitenden und ein wichtiges Zeichen für umweltbewusste Mobilität.“, so MüK-Aufsichtsratsvorsitzender Oberbürgermeister Dieter Reiter. Der Ausbau des Wohnraums für Pflegekräfte auf dem Klinikgelände der München Klinik Schwabing beginnt noch in diesem Jahr. Zwei ehemalige Bettenhäuser werden umgebaut und über 130 Wohnungen sollen den Beschäftigen zu günstigem Mietzins angeboten werden. Die Wohnungen kommen zu den rund 1000 Wohneinheiten hinzu – in großen Teilen kleinere Appartements – für die die München Klinik heute schon Bezugsrechte besitzt.

Damit startet die München Klinik mit guten Nachrichten in die bevorstehende Woche der Pflege: Die München Klinik weitet den bundesweiten Tag der Pflege am 12. Mai mit vielen internen Veranstaltungen, Fortbildungen und Aktionen für die Mitarbeitenden auf eine ganze Woche aus. Abschließender Höhepunkt der Woche ist eine Lesung der bekannten Pflege-Influencerin „The Fabulous Franzi“ exklusiv für die Mitarbeiter*innen der MüK.

Die MüK setzt sich insgesamt dafür ein, das öffentliche Bild der Pflege geradezurücken. Denn wenn über Pflege berichtet wird geht es häufig nur darum, wie schlimm der Mangel ist, aber nicht um die Profession und deren Professionalität selbst. Die MüK zeigt regelmäßig, was die rund 3.000 Pflegekräfte in ihren Häusern ausmacht und leisten – und was die Klinik leistet, um alle Beschäftigten und insbesondere die Pflege zu entlasten und zu stärken, bestehendes Personal zu binden und zusätzliches Personal zu finden. Mehr Informationen zu bestehenden und neuen Maßnahmen für das Klinikpersonal und insbesondere die Pflege unter: https://www.muenchen-klinik.de/jobs/pflege/zukunft/

Dr. Axel Fischer, Vorsitzender der Geschäftsführung der München Klinik: „Die Bindung und Gewinnung neuer Mitarbeiter*innen insbesondere im Pflegebereich ist und bleibt eine der Topherausforderungen für alle Kliniken. Denn die Babyboomergeneration geht nun in Rente und es kommt deutlich weniger Nachwuchs in der Pflege nach. Damit ist das Thema auch eines der politischen Top-Themen der nächsten Jahre. Als München Klinik begeben wir uns bewusst auf einen Weg, um die Patient*innenversorgung auf hohem Niveau zu sichern. Aber wir haben hier auch noch viel zu tun!“

Neben diversen Arbeitgeberleistungen mit denen die München Klinik punktet, geht noch in der ersten Jahreshälfte 2023 eine neue Kita für Kinder von Mitarbeitenden der Klinik in Betrieb. Die Eingewöhnungsphase läuft bereits. Auf die Pilot-Kita am Standort Schwabing können perspektivisch Kitas auch an weiteren Standorten folgen und das heute bereits zusätzlich bestehende Kontingent an den Standorten und im Stadtgebiet für Mitarbeiterkinder ergänzen. „Wichtig ist uns bei Angeboten, dass alle Klinikmitarbeitenden davon profitieren können. Wir haben immer gezielt nicht nur potentielle neue Kolleg*innen, sondern gerade auch unsere verdienten bestehenden Mitarbeitenden im Blick. Und es gibt einige Zusatzleistungen wie eine eigene Klinikrente oder Vorteile bei der Behandlung im eigenen Haus über die gesetzlichen Krankenkassenleistungen hinaus. Wir sind an dem Thema Arbeitgeberattraktivität dran. Und wir denken weiter, um Vorteile zu schaffen, die uns am Arbeitsmarkt insbesondere in Bereichen in denen ein großer Wettbewerb und Fachkräftemangel herrscht, in eine gute Position zu bringen. Das gilt inzwischen natürlich insbesondere für die Pflege, aber darüber hinaus auch Berufsbilder z. B. in der IT für die wichtige Digitalisierung, die nicht sofort mit einem Krankenhaus in Verbindung gebracht werden.“, so Susanne Diefenthal, Geschäftsführerin und Arbeitsdirektorin der München Klinik.

„Durch das besondere Angebot eines Deutschlandtickets für unsere Mitarbeitenden entstehen natürlich nicht unerhebliche zusätzliche Kosten für die Klinik. Und das in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld. Denn es ist bekannt, dass die Krankenhäuser in Deutschland, die sich in großen Teilen um die kommunale Daseinsvorsorge kümmern, damit wenig vom Kuchen der Erlöse abbekommen. Kurz: Gute Versorgung von zum Beispiel Geburten, Kinder, Notfall, Altersmedizin sind die Gesundheitsbereiche, die eine Stadt am Laufen halten sind im Gesundheitssystem allerdings leider so schlecht vergütet, dass es wenige Anbieter dafür gibt und diese es kaum schaffen, am Jahresende eine schwarze Null zu schreiben. Und umso schwieriger ist es dann, weitere Kosten für solche nachhaltigen und sinnvollen Mehrwerte für die Mitarbeitenden zusätzlich zu stemmen. Dennoch sagen wir hier ganz klar: Unsere Mitarbeitenden sind uns das wert. Und das sagen wir gemeinsam mit dem Betriebsrat und dem Aufsichtsrat.“, ordnet Dr. Tim Guderjahn als kaufmännischer Geschäftsführer der München Klinik das neue Angebot ein.