Deutschlands beste singende Köche gesucht

Sechs Kandidaten kämpfen am 14.11.2017 in München um zwei Finaltickets

Die sechs besten Koch- und Gesangstalente aus Süddeutschland treten am 14.11.2017 in München zu einem einzigartigen Wettbewerb an. Sie müssen in einem Live-Event gleichermaßen gut singen und kochen. Die beiden Besten erhalten je ein Ticket für das große Finale in Berlin. Als Preise des bundesweiten Sing- und Kochwettbewerbs hat der Initiator Underberg Geldpreise in Höhe von 6.000 Euro sowie exklusive Tonstudioaufnahmen in der renommierten [MA] Music Academy® ausgelobt. Als Favoriten für den Qualifikationswettbewerb gelten drei Teilnehmer direkt aus München: Ausnahmestimme Norisha Campbell (37) aus den USA, der Gentleman of Entertainment Teddy Schmacht (41) sowie Newcomer Dominik Dlask (28).

Am 14. November schwingen die sechs Kandidaten des süddeutschen Vorentscheids in München mit dem Mikrofon in der Hand den Kochlöffel. Für sie heißt es, in knapp einer Stunde, leckere und kreative Gerichte zu zaubern. Doch damit noch nicht genug: Anschließend gilt es, ihre Stimmgewalt zu beweisen und ihren Lieblingssong „vor dem Herd“ zu performen. Nur, wer in beiden Disziplinen brilliert, hat Chancen, die Jury von sich zu überzeugen.

Die singenden Köche werden in München von einer Jury mit viel Musik- und Kochwissen bewertet. Dazu gehören Sängerin und Vorjahresgewinnerin des Contests Marlen Billii, Food-Journalist Derk Hoberg sowie Dr. Hubertine Underberg-Ruder, Verwaltungsratspräsidentin der Underberg-Gruppe.

Auf die Finalisten von Deutschlands einzigartigem Koch- und Singcontest wartet beim Finale in diesem Jahr eine ganz besondere Herausforderung: Pop-Legende und Musik-Produzent Dieter Falk sitzt in Berlin in der Jury und testet die Kandidaten zusammen mit Vocal Coach Mischa Züwerink und TV-Koch Mirko Reeh auf Herz und Stimme.

Für den süddeutschen Vorentscheid in München haben sich folgende Kandidaten qualifiziert: Das amerikanische Stimmwunder Norisha Campbell (37) aus München, Singer-Songwriterin Lee‘Oh (41) aus Buchloe, Münchens Newcomer Dominik Dlask (28), Hochzeitssängerin Angie Helfrich (33) aus Parsdorf, das Nachwuchstalent Julia Maria Brenner (23) aus Eichenau sowie der Gentleman of Entertainment Teddy Schmacht (41) aus München.