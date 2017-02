Diana Krall auf Welttournee: Die Jazz-Königin kommt am 16.09.2017 in die Philharmonie

Die kanadische Jazz Sängerin und Pianistin Diana Krall kommt endlich wieder live nach Deutschland! Im Rahmen ihrer bevorstehenden Welttournee wird sie für vier exklusive Konzerte im September 2017 auf der Bühne zu erleben sein, das Konzert in der Philharmonie München findet am 16.09.2017 statt, der Vorverkauf beginnt am 10. Februar.

Im Mai 2017 erscheint ihr von den Fans langersehntes, neues Album „Turn Up The Quiet“ (Verve Records), das in erneuter Zusammenarbeit mit dem legendären Musikproduzenten und mehrfachen Grammy Gewinner Tommy LiPuma entstanden ist. Das Album ist eine Liebeserklärung an den Jazz: Diana Krall interpretiert darauf Stücke aus dem Great American Songbook auf ihre eigene brillante Weise. Im Herbst folgt die Tour zum Album!

Diana Krall gilt zweifellos als eine der wichtigsten Jazz Künstlerinnen ihrer Generation. Zu ihren Erfolgen zählen fünf Grammy Awards, acht Juno Awards, neun Gold-Alben, drei Platin-Alben und sieben Multiplatin-Alben. Zudem ist sie die einzige Jazz Sängerin, die Top Positionen in den Billboard Jazz Album Charts mit insgesamt acht Alben platzierte. Die Medien huldigen ihr konstant: „Es gibt nur wenige Jazz-Musiker, die internationalen Ruhm genießen und auch in der Lage sind, große Hallen zu füllen. Die kanadische Sängerin Diana Krall gehört zweifellos zu den Top-Stars der Szene: kühle Stimme, starkes Klavierspiel, experimentierfreudig.“, so Spiegel Online. „Die Frau, die das Singen von Jazzstandards wieder populär gemacht hat […].“ (Die Welt).

SA 16.09.2017, 20:00 Uhr | Gasteig, Philharmonie

Tickets: www.muenchenticket.de