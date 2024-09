Dichter Rauch durch brennende Autos – Isarvorstadt

In der Nacht auf Montag ist die Feuerwehr zu brennenden Fahrzeugen in die Isarvorstadt alarmiert worden. Dichter Rauch erschwerte die Arbeiten.

Gegen 02.40 Uhr ging ein Notruf in der Integrierten Leitstelle ein. Der Anrufer schilderte, dass ein Auto in der Maistraße brenne. Ein Hilfeleistungslöschfahrzeug wurde alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand ein Ford Focus mitten auf der Straße und brannte, ein danebenstehender 1er BMW war ebenfalls schon in Brand geraten. Mit zwei Löschrohren wurden die Fahrzeuge abgelöscht. Durch die Hitzeeinwirkung wurde ein VW-Bus ebenfalls noch beschädigt.

Da der Rauch aufgrund der Wetterlage nicht nach oben stieg, sondern sich in der Straße verteilte, wurde ein weiteres Fahrzeug alarmiert, um die umliegenden Häuser und Wohnungen auf eine mögliche Rauchansammlung im Gebäude zu kontrollieren. Nach einiger Zeit konnte hier Entwarnung gegeben werden.

Der Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden. Zur Klärung der Brandursache ermittelt die Polizei.