Die 25. Ausgabe des Kultevents: Die Lange Nacht der Musik feiert Jubiläum!

Konzertsaal trifft Club, Kirche trifft Kino, Galerie trifft Riesenrad: Am 9. Mai 2026 entsteht bei der 25. Langen Nacht der Musik ein vielschichtiges Klangpanorama mit über 400 Konzerten in mehr als 100 Locations, das München in Schwingung versetzt. Das vollständige Programm ist ab sofort auf der offiziellen Veranstaltungswebsite verfügbar.

Von 20:00 bis 02:00 Uhr lädt die Jubiläumsausgabe dazu ein, die Stadt zu durchstreifen und Livemusik an allen Ecken zu erleben. Ein Ticket für 20 Euro (zzgl. Vorverkaufsgebühren) berechtigt sowohl zum Eintritt in alle Spielorte als auch zur Nutzung der Shuttlebusse der MVG. Die Vielzahl an Partnern und Locations spiegelt sich im umfangreichen Programm wider und zeigt München an diesem Abend in seiner ganzen kulturellen Vielfalt.

Große Häuser, große Klänge

Die großen Häuser der Stadt prägen auch die 25. Lange Nacht der Musik mit einem Programm auf höchstem Niveau. Die ZAV-Künstlervermittlung präsentiert in den Räumen des BiZ der Agentur für Arbeit 13 Acts; von Live-Looping über Ensembles des Polizeiorchesters Bayern bis hin zu Mitsing-Konzert und DJ-Finale. Der Gasteig HP8 feiert sein 40-jähriges Bestehen mit der Kultreihe Same Old Song sowie einer Silent Disco am Kulturkraftwerk. Unter dem Motto Brahms & Beats verbinden die Münchner Symphoniker in der Stadtsparkasse München klassische Musik mit Walzer, Polka und Foxtrott, bevor das Salonorchester den Abend beschließt. Auch die Bayerische Staatsoper ist mit Verdis Il trovatore sowie Einblicken hinter die Kulissen Teil des Programms.

Außergewöhnliche Locations

Neben den großen Häusern verwandeln sich auch besondere Orte der Stadt in Schauplätze für Musik. In der Galerie Weltraum begeistert das Elektropop-Duo Schlachtbach mit minimalem Setup, die Buchhandlung Lehmkuhl wird zur Bühne für das Jazzquintett Elevation. Das Alten- und Service-Zentrum Haidhausen lädt zu Shantys, A-cappella-Pop und Singer-Songwriter-Musik ein, während die Kletterhalle Heavens Gate mit Rock, Soul und DJ-Sets für Energie sorgt. Im Kino Museum Lichtspiele wird der Dokumentarfilm Iron Maiden: Burning Ambition gezeigt, der die 50-jährige Geschichte der britischen Heavy-Metal-Band nachzeichnet, und das Historische Kolleg verwandelt die Villa des Malerfürsten Kaulbach in eine Bühne für die Augsburger Domsingknaben.

Besonderes Programm

Die Lange Nacht der Musik schafft Erlebnisse, die über das Gewohnte hinausgehen und neue Zugänge zur Musik eröffnen. Im Club Live Evil erwartet die Besucher:innen ein Musikerlebnis von Matthias Ranner, bei dem Musik über Bass und Vibration körperlich erfahrbar wird und für hörende wie taube Gäste gleichermaßen zugänglich ist. In der Münchner Volkshochschule kann man bei Workshops erste Jodelerfahrungen sammeln oder das Trommeln auf westafrikanischen Djembés ausprobieren. Im Salsa Cuba Club verbindet Rice Cookie Improv Improvisationstheater mit Musik und Gesang. Aus Publikumsimpulsen entstehen spontane Szenen und ein improvisiertes Musical, das in einem Impro-Jam ausklingt.

Nachwuchs fördern, Kultur stärken

Nichts ist wichtiger für eine lebendige Musikszene als die Sichtbarkeit und Förderung ihrer Talente. Genau dafür setzt sich die Lange Nacht der Musik mit ihrem Programm ein. Stadtweit bietet die München Ticket Bühne am Odeonsplatz im Rahmen eines Bandcontests eine Plattform für junge Münchner Acts. Regional wird das Umadum Riesenrad in Kooperation mit dem Popularmusikbeauftragten des Bezirks Oberbayern Christoph Schmid zur außergewöhnlichen Konzertlocation, in der Musiker:innen aus München und Oberbayern die Gondeln bespielen. Bayernweit präsentieren sich in der Alten Rotation im Rahmen von VPBy x Münchner Merkur/tz Nachwuchstalente aus dem ganzen Freistaat mit einem breiten Spektrum von Pop über Folk und Indie bis hin zu NDW.

Dafür steht die Musiknacht: Kultur beleben, Nachwuchs fördern und München eine unvergessliche Nacht schenken.

Unser Dank gilt allen Partnern und Mitwirkenden, die dieses Jubiläum möglich machen, insbesondere der MVG für die Organisation der Shuttlebusse zwischen den Spielorten, sowie den zahlreichen Besucher:innen, die die Lange Nacht der Musik Jahr für Jahr mit Leben füllen.

Das vollständige Programm ist ab sofort online verfügbar, der Vorverkauf hat bereits begonnen. Tickets gibt es unter: Tickets Musiknacht oder bei den beteiligten Spielorten. Aktuelle Einblicke, Updates und Eindrücke hinter die Kulissen finden sich außerdem auf Instagram, Facebook und TikTok.