Die Advents- und Lesewerkstatt im BMW Museum

Der Familiensonntag am 25. November im BMW Museum stimmt die ganze Familie mit abwechslungsreichen Angeboten und Aktionen auf die gemütliche Jahreszeit ein. In der „Advents- und Lesewerkstatt“ ist beim Basteln, Lesen und Zuhören die Phantasie und Kreativität der Kinder gefragt, während die humedica-Aktion „Geschenk mit Herz“ im Foyer des Museums es Besuchern ermöglicht, sich für benachteiligte Kinder zu engagieren.

Bastel- und Bücherfreuden in der Advents- und Lesewerkstatt.

Wenn die Temperaturen sinken, rückt das Zuhause und die Familie in den Mittelpunkt und Gemütlichkeit steht an der Tagesordnung. Beim Familiensonntag im BMW Museum geht es im November daher etwas ruhiger zu. In einem Bilderbuchkino können die Kinder winterlichen Geschichten lauschen, während liebevolle Illustrationen die Fantasie anregen. Eine Leseecke bietet den Kleinen außerdem die Möglichkeit, in Büchern zu schmökern oder für die eigene Büchersammlung zuhause Lesezeichen zu fertigen und mit dekorativen Motivstempeln zu bedrucken.

Bei den Vorbereitungen auf das Weihnachtsfest darf auch das Gestalten eines Adventskalenders nicht fehlen. An der Bastelstation der Adventswerkstatt entstehen kreative Pinguinadventskalender aus Streichholzschachteln, die die jungen Besucher dann mit Süßigkeiten oder anderen Kleinigkeiten selbst befüllen können.

Im Foyer des BMW Museums ist am Familiensonntag von 11 bis 15 Uhr außerdem der gemeinnützige Verein humedica mit einem Stand vertreten und nimmt Pakete mit Spielzeug, Kleidung und Lernutensilien für Kinder in Not an. Weitere Infos finden Sie unter: https://www.geschenk-mit-herz.de.

Ab dem 12. November bis 24. November 2018 können die Päckchen zudem auch im Junior Campus der BMW Welt abgegeben werden.

Über den Familiensonntag.

Der jeweils letzte Sonntag im Monat gehört im BMW Museum den Familien. Reduzierter Museumseintritt und kostenlose Führungen, wechselnde Workshops und Shows sorgen immer wieder für spannende und abwechslungsreiche Unterhaltung bei Groß und Klein.

Die Angebote der Familiensonntage im BMW Museum.

– Reduzierter Eintritt für die ganze Familie (max. 2 Erwachsene mit allen eigenen Kindern) 20,00 € statt 24,00 €

– Stündlich kostenlose Führungen, je nach Auslastung nur für Familien zwischen 11:00 und 16:00 Uhr (jeweils zur vollen Stunde)

– Um 15:00 Uhr Familienführung auf Englisch