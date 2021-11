Die Ärzte am 16.06.2022 im Olympiastadion München

Nach der Absage der „In The Ä Tonight“-Tour 2021 freuen wir uns umso mehr, Die Ärzte im kommenden Sommer doch noch in München begrüßen zu dürfen und zwar größer, besser & lauter als je zuvor: im Olympiastadion, im Rahmen der Buffalo Bill in Rom Tour 2022!

Endlich wieder springen, tanzen, wallofdeathen, backstagen, sinnlos la-Olieren und die Ohren einem grenzenlosen Stresstest aussetzen!

Endlich wieder feiern, freuen, flirten und fünfegradeseinlassen!

Endlich wieder schwitzen, klatschen, jubeln und die Gegenwart kritisch hinterfragende Texte mitsingen!

Endlich wieder fragwürdigen Ansagen lauschen, vergessene Lieblingslieder vehement einfordern, atemberaubende Lichtspiele genießen bzw. aktiv mitgestalten und prasselnde Regengüsse stoisch ertragen! Und Toiletten benutzen, wie es sie in diesem Zustand nur auf Konzerten gibt! JAAAAAAA!!

Endlich wieder ein bisschen taub, ein bisschen stinkend, ein bisschen staubig und erschöpft, aber rundum glücklich mit Gleichgesinnten das Leben aka die Beste Band der Welt genießen!

(Alternativ: Endlich wieder hinten an der Bar stehen und den FrüherwarnsebesserBlues singen.)

Der Vorverkauf für das Konzert im Münchener Olympiastadion beginnt am 16.11. um 10 Uhr über Bademeister sowie München Ticket und Eventim.