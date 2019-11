Die Ärzte sind eine Band aus Berlin (auuus Berlin!).

Als Trio 1982 (dem Jahr, als Punkrock in Deutschland mit dem Überleben rang) gegründet, waren sie sofort sehr erfolglos. Die Live-Auftritte dieser frühen Tage waren immerhin für das pure Chaos bekannt und berüchtigt, in dem sie normalerweise endeten. Entweder war die Band nicht fähig, ihre Songs zu beenden (Text, Musik oder Beides vergessen) oder sie wälzten sich wegen ihrer eigenen Witze auf dem Bühnenboden – vor dem manchmal amüsierten, oft eher ratlosen Publikum.

Während sich die musikalischen Fähigkeiten mit der Zeit durchaus verbesserten, gerieten Die Ärzte (neben weiteren Skandalen) vor allem wegen ihres eigenwilligen Humors in Konflikt mit der deutschen Zensurbehörde. Am Ende brachte ihnen das den zweifelhaften Titel „meistindizierte Band Deutschlands“ ein – zumindest in den 80er Jahren.

Seitdem ist viel passiert: eine Trennung, eine Reunion, unzählige Alben & ausverkaufte Shows in den größten Hallen und Stadien des Landes.

Hier wird nun weitergemacht: Die Ärzte – In The Ä Tonight Tour 2020 kommen am 15.12.2020 in die Münchner Olympiahalle.

