Die „Airport Lounge World“ im Terminal 1 ist ab sofort für Fluggäste geöffnet

Der Münchner Flughafen ist um eine Ruhe-Oase reicher. Nach einem Komplettumbau präsentiert sich die ehemalige Atlantic-Lounge mit neuem Namen und verbessertem Service an einem neuen Ort. Vom 29. Oktober 2018 an lädt die „Airport Lounge World“ im Terminal 1 (Abflugbereich B) mit modernem Ambiente und vielen Annehmlichkeiten zu einem entspannten Reisestart. Weitläufig über zwei Ebenen verteilt stehen den Fluggästen auf einer Fläche von über 1.700 Quadratmetern rund 200 bequeme Sitzgelegenheiten sowie attraktive Arbeits- und Ruhebereiche zur Verfügung. Je nach Tageszeit werden diverse kalte und warme Spezialitäten am Buffet serviert, die mit einer breiten Auswahl an Getränken ergänzt werden.

Zur Information und Unterhaltung dienen diverse TV-Stationen mit internationalen Sendern sowie eine große Auswahl an Printmedien. Abgerundet wird das Angebot mit Duschen, Meditationsräumen und einem separaten Raucherbereich.

Die Lounge befindet sich im Terminal 1 Bereich B auf den Ebenen 6 und 7 und kann nach der Sicherheitskontrolle über einen Lift direkt erreicht werden. Optimal gelegen ist die neue Lounge für Non-Schengen-Passagiere in den Abflugbereichen B und C. Sie kann aber grundsätzlich von allen Passagieren benutzt werden. Gegen ein Entgelt von 48 Euro steht der neue Wohlfühl-Bereich auch Nicht-Status-Kunden zur Verfügung. Eine Buchung ist online unter www.munich-airport.de/airportloungeworld möglich. Die „Airport Lounge World“ ist im Regelfall von 06:00 bis 23:00 Uhr geöffnet.