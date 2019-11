Die Arc’teryx Academy kommt nach München

Von der Stadt in die Berge: Ausrüstungs- und Design-Spezialist Arc’teryx lädt zum urbanen Bergsport-Event in München ein. Am Samstag, den 23. November erwartet Besucher in der historischen Isarpost ein umfangreiches Gratis-Programm aus Workshops, Filmen und Vorträgen von Profis – unter anderem zu Trailrunning, lokalen Bergaktivitäten, Outdoor-Fotografie und Lawinenkunde. Die Münchner Bergsportgemeinde soll aber nicht nur mit Know-How und Unterhaltung versorgt werden. Auch der Austausch und das Feiern werden nicht zu kurz kommen.

In der Isarpost Event-Location am Münchner Altstadtring wird einiges geboten, um der Münchner Bergsport- und Outdoor-Community die Zwischensaison zu versüßen. Wissensvermittlung, Austausch und Spaß stehen im Vordergrund der Veranstaltung, die mit namhaften Athleten, Experten und Bergsport-Communities wie den Munich Mountain Girls bestückt ist. Zum spannenden Nachmittags- und Abendprogramm ist jeder Bergfreund und Interessierte herzlich eingeladen.

Nachmittagsprogramm ab 13 Uhr:

Der deutsche Ultra-Trail-Meister und Großglockner Ultra-Trail-Sieger Florian Reichert dreht mit Academy-Besuchern eine Runde auf den Isartrails und gibt persönliche Technik-Tipps.

Besser Fotografieren mit dem Smartphone lernt man zusammen mit Fotograf und Influencer @Evolumina in einem der weiteren Workshops am Nachmittag.

Lawinenkunde gibt es mit Water Zörer von der Bergschule mc2alpin

Am Eiskletterturm werden Interessierte mit Stiefeln, Steigeisen, Eisgeräten und Helmen ausgestattet und dürfen sich beim Eisklettern austoben.

An der GORE-TEX® Teststation kann sich jeder selbst davon überzeugen, wie Kleidung wasser- und winddicht wird und was hinter der Funktion steckt.

Abendprogramm ab 18 Uhr:

„Electric Greg“ – In ihrem Film testen die kanadischen Profi-Skifahrer Greg Hill und Chris Rubens, ob sie ihren abenteuerlustigen Lebensstil nachhaltiger gestalten können.

Die Munich Mountain Girls stellen sich und ihre Aktivitäten für und mit Münchner Frauen vor – Tourentipps für den kommenden Winter inklusive.

Vortrag von Trailrunning-Profi Florian Reichert: In „Wanderlust“ erzählt er von seiner Alpenüberquerung mit seiner Mutter.

Vortrag von Ski-Profi Joi Hoffmann: Tadschikistan – Wo Schneeleopard und Bär sich gute Nacht sagen.

Beim Kurzfilm „Full Moon“ von Ski-Athlet Max Kroneck trifft feinste Freeride-Action auf ein tolles Film-Experiment: Das Ganze findet ohne künstliche Beleuchtung nur bei Mondschein statt.

Zum Ausklang feiert das Arc’teryx Team gemeinsam mit einem DJ und allen, die Lust haben noch eine standesgemäße Party. Hier gilt wie schon den gesamten Tag lang: Eintritt frei!

Die Arc’teryx Academy kommt nach München

Die Arc´teryx Academy ist eine Plattform zur Wissensvermittlung, Verbesserung von Fertigkeiten und zum Erfahrungsaustausch mit hochkarätigen Athleten, Bergführern, Experten und der Community aus dem Berg- und Alpinsport. Seit Jahren veranstaltet Arc’teryx jährlich globale Events unter dem Credo „Voneinander lernen und Gleichgesinnte treffen“, unter anderem die Arc’teryx Alpine Academy in Chamonix. Mit der Academy Munich bringen die Kanadier das Event direkt in das Herz der Stadt mit Deutschlands leidenschaftlichster Outdoor-Community.

Weitere Informationen unter: munich.arcteryxacademy.com