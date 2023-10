Die beste Wolfgang Petry-Party ist zurück! – WAHNSINN! – Die Show am 02.11.2023 Olympiahalle München

Die beste Wolfgang Petry-Party ist zurück!

Lange haben Fans darauf gewartet: Nun läuft sie endlich, die Tournee zu Ehren Wolfgang Petrys, der letzten Herbst sein 70. Jubiläum feierte. 70 Jahre – das ist wirklich der Wahnsinn. Mit einem komplett neuen Bühnenkonzept, das noch größer und beeindru-ckender als vollkommen neu aufgezogene, moderne Produktion mit vielen Sing-A-Long-Elementen und einer riesigen Leinwand daherkommt, stellt die Show in erster Linie die Musik und Original-Songs von Wolfgang Petry in den Mittelpunkt. Im Stil eines echten Konzerterlebnisses schließt „Wahnsinn! – Die Show“ zeitlich an das legendäre Ab-schlusskonzert seiner umjubelten „Einfach Geil“-Tournee aus dem Jahr 1999 an und wird den Zuschauer mit Lichtgeschwindigkeit in sein Lebensgefühl von vor 20 Jahren zurückkatapultieren: Noch einmal diese Energie spüren, noch einmal all die Hits hören, noch einmal feiern, als gäbe es kein Morgen.

Auch 2023 kommt die beste Wolfgang Petry-Party zurück – mit großer Band, Tänzern und Solisten. Das Publikum kann sich auf jede Menge Wolfgang Petry-Hits und eine atemberaubende Zeitreise freuen, die bewegende Momente, unterhaltsa-me Geschichten und persönliche Anekdoten aus seiner einzigartigen Karriere nochmals aufleben lässt. Zwei Stunden lang wird es große Emotionen, Herzklopfen, pure Lebensfreude, grandiose Glücksmomente und großes Entertainment auf höchstem Niveau geben – also alles, was es braucht, um einen unvergesslichen Konzertabend der besonderen Art zu erleben. Ein eigens auf die Produktion abgestimmtes Bühnendesign sorgt im raffinierten Zusammenspiel mit einer akzentuierten und reich an Special Effects ausgestatteten Lightshow für beste Unterhaltung. Ein Muss für jeden Petry-Fan!

Quelle: Semmel Concerts

Tickets: www.eventim.de