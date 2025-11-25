Die besten Skigebiete der Welt

Die neue Saison 2025/2026 steht vor der Türe. Ski- und Snowboardbesitzer scharren mit den Hufen und Wintersportregionen bereiten sich auf ihre Gäste vor. Während die Schneekanonen in Stellung gebracht werden, hat das Skiresort.de-Team unermüdlich Skigebiete geprüft und ausgewertet. „Für unsere ständig aktualisierte Bestenliste haben wir in den letzten Jahren weit über 500 Skigebiete weltweit persönlich vor Ort getestet“ sagt Oliver Kern, Gründer und Geschäftsführer von Skiresort.de, dem weltweit größten Testportal für Skigebiete. Seit 1998 gelten bei Ski- und Snowboardfans, ebenso wie bei den Skigebieten selbst, die Auszeichnungen als der bedeutendste Branchen-Award.

Die Pioniere der Skigebiets-Bewertungen

Weltweit gibt es über 6100 Skigebiete in 86 Ländern. Neben der kompletten Darstellung aller Skigebiete hat es sich Skiresort.de zur Aufgabe gemacht, Testberichte von Skigebieten weltweit zu erstellen. Mehrere hundert Skigebiete haben die Testprofis des Testportals Skiresort.de seit 1998 teils mehrfach bereist und jeweils nach 18 Einzelkriterien bewertet. Entscheidend sind unter anderem Größe, Pistenangebot sowie Schneesicherheit, aber auch Familienfreundlichkeit, Snowparks, die Lage der Unterkünfte an den Pisten und Umweltfreundlichkeit. Die Skigebiete können maximal 5 Sterne in jeder Kategorie erreichen. Aus dem Schnitt aller Wertungen errechnet sich das Endergebnis: www.skiresort.de/beste-skigebiete



Die neuen Branchen-Awards für die besten Skigebiete



„Und die Testsieger-Auszeichnung geht an …“. Auch 2025 kürte das weltweit größte Testportal von Skigebieten, Skiresort.de, seine besten Skigebiete weltweit. Die jährlichen Testsieger-Auszeichnungen gelten – bei Ski- und Boarderfans wie auch bei den Skigebieten selbst – als Branchen-Awards. Kein Wunder, schließlich wurden die Prämierungen bereits zum siebenundzwanzigsten Mal vergeben. Jedes Jahr aufs Neue bringen die Skigebietsexperten von Skiresort.de ihre weltweiten Testergebnisse direkt von der Piste mit. Aus den aktuellen Erfahrungsberichten kürte das Skiresort-Team rund um die beiden Macher, Oliver Kern und Peter Krafft, die Testsieger 2025.

Dieses Jahr dürfen sich 28 Skigebiete als 5-Sterne-Skigebiete rühmen – die Crème de la Crème der weltweiten Wintersportgebiete. Bekannte Namen, wie z.B. Ischgl, KitzSki, SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental, Hochzillertal/Hochfügen, Serfaus-Fiss-Ladis, Zillertal Arena, Mayrhofen, Sölden, Gurgl, Silvretta Montafon, Hochkönig, Saalbach, Schladming, Arosa Lenzerheide, Zermatt, Madonna di Campiglio, Gröden, Kronplatz, Tignes/Val d‘Isère, Les 3 Vallées, Big Sky Resort, Vail und Whistler Blackcomb findet man in der Liste.

„Die Qualitätsunterschiede in der Spitzengruppe sind oft minimal. Tignes/Val d‘Isère steht zum Beispiel für ein erstklassiges Pistenangebot mit Abfahrten aller Schwierigkeitsgrade, das nicht nur Könner begeistert. Und in kaum einem anderen Skigebiet gibt es so viele qualitativ hochwertige Restaurants und Hütten wie im Hochzillertal“, so Peter Krafft, Geschäftsführer des weltweit größten Testportals von Skigebieten.

Wie vergangene Saison wurden erneut auch Skigebiete der Extraklasse bis 80 km und bis 60 km Pisten sowie Geheimtipps bis 40 km, 30 km und 20 km Pisten gekürt. „Pistenfans, die auf bestimmte Einzelkriterien eines Skigebiets besonderen Wert legen, werden bei unseren Testsiegern übrigens genauso fündig“, erklärt Oliver Kern.

Als besondere Pistenschmankerl hat die Testermannschaft von Skiresort.de noch einige ganz spezielle Highlights der Skigebiete ausgezeichnet. Die beste Skihalle findet man mit dem Alpenpark Neuss in Nordrhein-Westfalen, die beste schwarze Abfahrt (Piculin) gibt es am Kronplatz und das beste Gletscherskigebiet findet man am Kitzsteinhorn. Der beste neue Lift – natürlich von Doppelmayr – steht in Montana im Skigebiet Big Sky Resort. Das atemberaubendste Panorama verspricht die Aletsch Arena mit Blick auf den Aletschgletscher. Die beste Skirunde ist die Sellaronda in den Dolomiten. Und das beste Skital ist das Zillertal.



Permanente Bestenliste & Testsieger 2025

Wer die permanente Bestenliste nochmals genau nachlesen möchte, findet weit über 500 detaillierte Testberichte und über 4500 bewertete Skigebiete unter:

www.skiresort.de/beste-skigebiete

Die besten Skigebiete können auch nach Ländern und Regionen weltweit sortiert werden.

Auch alle Testsieger und Highlights der Skigebiete findet man gut sortiert unter:

www.skiresort.de/testsieger