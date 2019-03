Die BMW Welt Jazz Award Finalisten 2019 stehen fest

Nach sechs rauschenden Matineen geht der BMW Welt Jazz Award 2019 am 4. Mai in die finale Runde. Dabei treten das Maciej Obara Quartet und Rudresh Mahanthappa Quintet in den Zweikampf und performen ihre Interpretation des diesjährigen Mottos „Saxophone Worlds“ im Auditorium der BMW Welt. Nach dem Duell von Quartett und Quintett entscheidet die renommierte Jury, wer die von BMW Design entworfene Trophäe mit nach Hause nehmen darf. Dem Gewinnerensemble winkt zusätzlich eine Siegesprämie von 10.000 Euro. Der Zweitplatzierte kann sich über ein Preisgeld von 5.000 Euro freuen.

Das jazzbegeisterte Publikum konnte sich von dem musikalischen Können der Interpreten in sechs kostenfreien Matineen von Januar bis März selbst überzeugen. Der von Schloss Elmau gestiftete Publikumspreis wird im Finale an den Gewinner verliehen, der zugleich eingeladen ist, im Schloss aufzutreten.

Die Finalisten

Maciej Obara Quartet

Am 27. Januar startete die Künstlergruppe Maciej Obara Quartet den Wettbewerb um den BMW Welt Jazz Award 2019. Dabei begeisterten sie unter dem Motto „Saxophone Worlds“ die Zuhörerschaft sowie die hoch anerkannte Jury. Maciej Obara gehört zu den wichtigsten Musikern des europäischen Jazz der jungen Generation. Mit seinem sechsten eigenen Album „Unloved“ feierte der polnische Alt- und Tenorsaxofonist 2017 sein Debüt beim Münchner ECM-Label. Das lyrische sowie facettenreiche und zugleich technisch atemberaubende Musikspiel wird durch den Landsmann Dominik Wania am Klavier sowie den Norwegern Ole Morten Vagan am Bass und Gard Nilssen am Schlagzeug vervollständigt. Aus dieser Fusion ergibt sich das Jazz-Ensemble Maciej Obara Quartet. Dieses konnte so nachhaltig beeindrucken, dass sich das Ensemble sich einen Platz im Finale sichern konnte.

Rudresh Mahanthappa Quintet

Seine Leidenschaft für karnatische Musik und seine indischen Wurzeln bilden die Grundlage für das internationale Ansehen des Jazzkünstlers Rudresh Mahanthappa. Eine Vielzahl an Auszeichnungen dokumentiert das Schaffen des talentierten Musikers. Am 24. März verzauberten Mahanthappa und sein Quintett mit Rez Abbasi an der Gitarre, Bobby Avey am Piano, Francois Moutin am Bass und Rudy Royston am Schlagzeug den BMW-Doppelkegel mit ihrer Interpretation von Kompositionen der Saxofonlegende Charlie „Bird“ Parker, wie sie auch auf Mahanthappas Erfolgsalbum „Bird Calls“ dokumentiert sind. Dank der unerschöpflichen Spielfreude, gepaart mit kraftvollem Jazz konnte das Quintett den Einzug ins Finale erzielen.

Die Jury

Die hochkarätige Jury unter dem Vorsitz von Oliver Hochkeppel (Musik- und Kulturjournalist der Süddeutschen Zeitung), die sich bereits in den vergangenen Jahren bewährt hat, setzt sich aus folgenden Mitgliedern zusammen:Roland Spiegel, Musikredakteur mit Schwerpunkt Jazz beim Bayerischen Rundfunk, BR-KLASSIK

Roland Spiegel , Musikredakteur mit Schwerpunkt Jazz beim Bayerischen Rundfunk, BR-KLASSIK

, Musikredakteur mit Schwerpunkt Jazz beim Bayerischen Rundfunk, BR-KLASSIK Andreas Kolb , Chefredakteur von JazzZeitung.de und nmz – neue musikzeitung

, Chefredakteur von JazzZeitung.de und nmz – neue musikzeitung Heike Lies , Musikwissenschaftlerin, Bereich Musik und Musiktheater, im Kulturreferat der Landeshauptstadt München

, Musikwissenschaftlerin, Bereich Musik und Musiktheater, im Kulturreferat der Landeshauptstadt München Christiane Böhnke-Geisse, Künstlerische Leitung Internationales Jazzfestival Bingen swingt.

Das Finale

Die Moderation des Abschlusskonzertes wird, wie bereits bei den Sonntagsmatineen, Beate Sampson (Jazz-Redakteurin bei BR-KLASSIK) übernehmen. Die eigens von BMW Design entworfene Gewinner-Trophäe wird von Dr. Nicolas Peter, Mitglied des Vorstands der BMW AG, übergeben. Die Landeshauptstadt München wird von ihrem Kulturreferenten Dr. Hans-Georg Küppers vertreten.

Das Abschlusskonzert mit Preisverleihung findet am 4. Mai 2019 um 19:00 Uhr im Auditorium der BMW Welt statt. Karten sind über München Ticket und in der BMW Welt erhältlich.

Als Partner unterstützen auch in diesem Jahr BR-KLASSIK, nmz, Schloss Elmau und das Kulturreferat der Landeshauptstadt München den BMW Welt Jazz Award.