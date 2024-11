Die Christkindltram fährt wieder und feiert 30-jähriges Jubiläum

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) freut sich, den Fahrgästen in der Adventszeit mit der Christkindltram wieder ein besonderes Erlebnis bieten zu können. Zu ihrem 30-jährigen Jubiläum wird die festlich geschmückte Tram wieder ihre Runden durch die Münchner Innenstadt drehen. Zum letzten Mal war die Christkindltram im Advent 2019 unterwegs.

Oberbürgermeister Dieter Reiter: „Ich freue mich, dass wir diese schöne Münchner Tradition wieder aufleben lassen und die Menschen in der Christkindltram bei Glühwein und Lebkuchen durch die vorweihnachtliche Münchner Innenstadt fahren können. Vor 30 Jahren drehte die Christkindltram das erste Mal ihre Runden – festlich geschmückt und mit adventlicher Musik erfreute sich die Tram seither großer Beliebtheit.“

MVG-Chef Ingo Wortmann: „Die Christkindltram ist ein schönes Angebot, das viele in den vergangenen Jahren vermisst haben. Jetzt können wir die adventlichen Fahrten endlich wieder anbieten, wenn auch bis auf Weiteres nur am Wochenende aufgrund der personellen Engpässe. Unser nostalgischer M-Wagen ist inzwischen sehr wartungsbedürftig und kann leider nicht zum Einsatz kommen. Die Christkindltram fährt daher mit einem modernen Fahrzeug, in das auch mobilitätseingeschränkte Menschen leichter einsteigen können.“

Die Christkindltram fährt ab sofort an allen Adventswochenenden bis einschließlich Sonntag, den 22.12.2024. Freitags startet die erste Fahrt um 15:30 Uhr, samstags und sonntags bereits um 11:00 Uhr. Die Abfahrten finden im Dreiviertelstunden-Takt statt – zur letzten Runde geht es um 19:15 Uhr los.

Die Fahrt dauert rund 30 Minuten und kostet 4 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Kinder. Die Tickets sind am Kassenhäuschen direkt am Sendlinger-Tor-Platz in der Tram-Wendeschleife erhältlich.