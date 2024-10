Die Deutschen Surf-Meisterschaften schreiben Geschichte

Erstmals in Deutschland, über 10.000 Gäste in München!

Ein Wochenende voller Surf-Action! Die Deutschen Surf-Meisterschaften fanden zum ersten Mal seit 28 Jahren auf deutschem Boden statt und sorgten für einen historischen Moment in Deutschlands erstem Surfpark. Über 10.000 begeisterte Zuschauer*innen strömten dieses Wochenende nach Hallbergmoos, um 123 der besten Surfer*innen des Landes live zu erleben, während weitere Tausende die packenden Finals auf Sportschau und YouTube verfolgten.

Schon am ersten Wettkampftag spürte man eine besondere Aufbruchsstimmung: aus allen Ecken des Landes reisten Surfer*innen an, um ihr Können in den verschiedenen Kategorien zu zeigen und um Teil eines historischen Moments zu sein. Die mediale Aufmerksamkeit und die Besucherzahlen unterstreichen, wie Deutschland sich langsam als Surf-Nation auf der Weltkarte etabliert und mit diesem Debüt Geschichte in der Sportwelt schreibt.

Gewinnerinnen: Shortboard – Open Women:

Platz: Camilla Kemp (Deutsche Meisterin 2024, Shortboard Open Women) Platz: Rachel Presti Platz: Lisa Boos Platz: Valeska Schneider

Camilla Kemp, Deutschlands erste Olympia-Surferin für Paris 2024, stellte sich mit unerschütterlichem Kampfgeist den besten Surfer*innen des Landes. In einem nervenaufreibenden Wettkampf sicherte sie sich den Titel der Deutschen Meisterin 2024. Camilla setzt sich leidenschaftlich dafür ein, mehr junge Frauen für den Surfsport zu begeistern und zeigt, was möglich ist, und wie München als Surf-Hotspot eine passende Trainingsstätte für diesen Sport bietet, der sonst so lange nur am Meer möglich war auszuüben.

Gewinner: Shortboard – Open Men:

Platz: Leon Glatzer (Deutscher Meister 2024, Shortboard Open Men) Platz: Tim Elter Platz: Lenni Jensen Platz: Finn Springborn

In der hart umkämpften Open Men Shortboard-Kategorie waren Leon Glatzer und Tim Elter nicht zu stoppen und lieferten sich einen spannenden Wettkampf. Leon Glatzer, der bei den Olympischen Spielen 2021 als erster deutscher Surfer antrat, setzte sich knapp gegen Tim Elter durch und sicherte sich letztendlich den Titel als Deutscher Meister 2024. Tim Elter, der sich für die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 gegen Leon durchsetzen konnte, lieferte dennoch eine starke Performance ab und sicherte sich den Titel als Vize-Meister.

Auch der weltweit bekannte hawaiianische Surfprofi Jamie O’Brien überraschte die Zuschauer und Surfcommunity als Special Guest, um Surfer*innen vor Ort zu pushen. Live mitzuerleben, wie performt wird, begeisterte ihn: Instagram-Link .

Die Deutschen Meisterschaften boten Surf-Action auf höchstem Niveau. Begleitet wurde das Ganze von einem moderierten Livestream auf YouTube, der Einblicke in die Bewertungen der Manöver und Tricks bot: YouTube Livestream

Die Meisterschaften setzten ein starkes Zeichen für die Zukunft des Surfsports in Deutschland. Die weltweit erstmalige Inklusion von Para-Surfing sowie der Disziplinen Stand-Up-Paddling (SUP) und Longboard in einem Wavepool zeigt, dass Surfen für alle zugänglich sein kann, unabhängig von Alter, Geschlecht oder körperlichen Einschränkungen – eine Weltpremiere auf deutschem Boden.

Alle Ergebnisse der Deutschen Meisterschaften 2024 sind im Detail hier zu sehen: https://liveheats.com/events/289226/schedule , sowie nachfolgend die weiteren einzelnen Kategorien:

Shortboard

Grommets:

Tristan Strätz Gené Gibert Schlechte Fynn Crato Noah Boockhoff

Cadets:

Jarko Kreuzeder Reef Lange Noah Hoch Kai Schmitz

Juniorinnen:

Fabiana Klein Ludmilla Günther Lilly Issberner Hannah Yukiko Meyer Stella Lindemann

Junioren:

Finn Lange Kekoa Hummel Lucas Santiago Wehle Paul Stache

Seniors:

Moritz Schreiber Philipp Kuretzky-Glocker Benedikt Becht Vincent Bock

Masters:

Kai Burmeister Florian Schäfer Andreas Barkowski Markus Elter

Adaptive:

Ben Neumann Dominik Kistler Johannes Grasser

SUP

Open Women:

Paulina Herpel Lena Erdil Milanka Linde Britta Boos

Open Men:

Moritz Mauch Valentin Illichmann Kai-Nicolas Steimer Carsten Kurmis

Longboard

Open Women:

Bianca Dootson Mascha Trietsch Lisa Boos Lilly von Treuenfels

Open Men: