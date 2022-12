Die Eislaufsaison im Prinzregenten-Stadion startet am Samstag, 10. Dezember

Die Eislaufbegeisterten mussten sich heuer ein wenig länger als erwartet gedulden. Aber nun geht’s auch im Prinzregentenstadion los: Das Freiluft-Wintervergnügen kann voraussichtlich am Samstag, 10. Dezember beginnen.

30 mal 60 Meter misst das Stadion, zum Kufen-Spaß gibt‘s Musik und Flutlicht. Die Tribüne bietet pausierenden Eisläufern und Zuschauern Platz. Schlittschuhe können selbst mitgebracht oder vor Ort gegen Gebühr ausgeliehen werden. Essen und Trinken bieten ein Kiosk und das Restaurant „Aquamarin“.

Immer sonntags: Münchner Eistanz

Kostenfreien Eistanzunterricht gibt es wieder sonntagvormittags von 10 bis 11 Uhr mit den Münchner Eistanzfreunden. Alle Interessierten, die sicher vorwärts und rückwärts fahren können, dürfen mitmachen. Die Einführung und Tänze wie Walzer, Tango oder das „Münchner Dipferl“ finden auf einer abgegrenzten Teilfläche statt, der öffentliche Lauf wird nicht unterbrochen.

Die Eintrittspreise im Prinzregentenstadion

Das Eislaufstadion bietet in der Wintersaison an fünf von sieben Wochentagen Eislauf für alle ohne Zeitbegrenzung. Montag und Donnerstag findet in der Schulzeit Schul- und Vereinstraining statt, die Eisfläche ist in der Zeit für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Nachdem die Eislauf-Preise im Prinze seit der Saison 2017/18 unverändert geblieben waren, müssen die Preise zu dieser Saison erhöht werden. Grund sind unter anderem die gestiegenen Energiekosten. Die Eislauf-Tages­karte (Di, Mi, Fr, Sa, So, an Feiertagen sowie in den Ferien auch Mo und Do) kostet 6,50 Euro (zuvor 5,60 Euro), ermäßigt 4,50 Euro (zuvor 4,10 Euro). Der Abendpreis Freitag bis Sonntag und an Feiertagen ab 20 Uhr kostet 5 Euro (zuvor 4,30 Euro), ermäßigt 3,50 Euro (zuvor 3 Euro). Die Familientageskarte gilt an allen Tagen: 2 Erwachsene und 3 Kinder (bis einschließlich 14 Jahren) zahlen zusammen 18,50 Euro (zuvor 16 Euro). Zuschauer zahlen 1,40 Euro (zuvor 1,20 Euro). Unter-6-Jährige haben freien Eintritt in Begleitung Erwachsener. Die Ermäßigungsgruppe A ist analog zu den Schwimmbädern erweitert um Ruheständler*innen sowie Bezieher*innen von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Mit der M-Bäderkarte bis zu 10 Prozent sparen

Mit der M-Bäderkarte können auch Eislaufgäste Geld sparen: Mit Guthaben auf der M-Bä­derkarte wird der Tarif um 10 Prozent reduziert und direkt von der Karte abgebucht.

Öffnungszeiten Eislauf-Stadion

Außerhalb der bayerischen Schulferien:

Montag und Donnerstag: Schul- und Vereinstraining, für die Öffentlichkeit geschlossen

Dienstag und Mittwoch: 9.30 bis 16 Uhr

Freitag bis Sonntag: 9.30 bis 21.30 Uhr

an Feiertagen: 9.30 bis 21.30 Uhr

In den bayerischen Schulferien:

Montag bis Donnerstag: 9.30 bis 16 Uhr

Freitag bis Sonntag: 9.30 bis 21.30 Uhr

(jeweils mit Pausen zur Eisaufbereitung)

Anfahrt zum Prinzregentenstadion, Prinzregentenstraße 80:

U4, MetroBus 54, CityRing 58/68, StadtBus 100 „Prinzregentenplatz“; Tram 17, StadtBus 100 „Friedensengel/Villa Stuck“

Weitere Infos: www.swm.de/baeder/eislaufen