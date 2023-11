Die Eislaufsaison im Prinzregentenstadion startet voraussichtlich am 1. Dezember 2023

Für Eislaufbegeisterte gibt es Grund zur Vorfreude: Im Prinzregentenstadion beginnt das Freiluft-Wintervergnügen voraussichtlich am Freitag, 1. Dezember. Der Starttermin gilt vorbehaltlich unvorhergesehener technischer oder witterungsbedingter Ereignisse, aktuelle Info unter www.swm.de/baeder/eislaufen.

30 mal 60 Meter misst das Stadion, Musik und Flutlicht gehören zum Schlittschuhspaß dazu. Die Tribüne bietet pausierenden Eisläufern und Zuschauern Platz. Schlittschuhe können mitgebracht oder vor Ort gegen Gebühr ausgeliehen werden. Essen und Trinken bieten ein Kiosk und das Restaurant „Aquamarin“.

Immer sonntags: Münchner Eistanz

Kostenfreien Eistanzunterricht gibt es wieder an den Sonntagvormittagen von 10 bis 11 Uhr mit den Münchner Eistanzfreunden. Alle Interessierten, die sicher vorwärts und rückwärts fahren können, dürfen mitmachen. Die Einführung und Tänze wie Walzer, Tango oder das „Münchner Dipferl“ finden auf einer abgegrenzten Teilfläche statt, der öffentliche Lauf wird nicht unterbrochen.

Für Events wie Kindergeburtstage oder andere Gruppenveranstaltungen kann zu den Zeiten des öffentlichen Eislaufbetriebs ein separater Bereich neben der Eisfläche angemietet werden. Die Eisfläche selbst ist für alle zugänglich. Reservierungsanfragen und nähere Infos per Mail an m-baeder@swm.de.

Das Eislaufstadion bietet in der Wintersaison an fünf von sieben Wochentagen Eislauf für alle ohne Zeitbegrenzung. Montag und Donnerstag findet in der Schulzeit Schul- und Vereinstraining statt, die Eisfläche ist dann für die Öffentlichkeit nicht zugänglich.

Die Eintrittspreise im Prinzregentenstadion

Die Eislauf-Preise im Prinze sind diese Saison unverändert: Die Eislauf-Tages­karte (Di, Mi, Fr, Sa, So, an Feiertagen sowie in den Ferien auch Mo und Do) kostet 6,50 Euro, ermäßigt 4,50 Euro. Der Abendpreis Freitag bis Sonntag und an Feiertagen ab 20 Uhr kostet 5 Euro, ermäßigt 3,50 Euro.

Die Familientageskarte gilt an allen Tagen: 2 Erwachsene und 3 Kinder (bis einschließlich 14 Jahren) zahlen zusammen 18,50 Euro. Zuschauer zahlen 1,40 Euro. Unter-6-Jährige haben freien Eintritt in Begleitung Erwachsener.

Mit der M-Bäderkarte bis zu 10 Prozent sparen

Mit der M-Bäderkarte können auch Eislaufgäste Geld sparen: Mit Guthaben auf der M-Bä­derkarte wird der Tarif um 10 Prozent reduziert und direkt von der Karte abgebucht.

Neu: Auch online sind die Eislauf-Tickets erhältlich. Nach dem Kauf im SWM Bäder-Webshop (https://m-baeder-tickets.swm.de) wird ein QR-Code aufs Handy gesendet, der dann an der Kasse oder am E-Ticket-Wechselautomaten im Eingangsbereich gegen eine Karte getauscht wird. Auch online erhält man 10 Prozent Ermäßigung mit der digitalen Vorteilskarte. Die Anmeldung zum Webshop erfolgt über den M-Login, bei dem viele Münchnerinnen und Münchner bereits angemeldet sind, oder als Gast.

Öffnungszeiten Eislauf-Stadion:

Außerhalb der bayerischen Schulferien:

Montag und Donnerstag: Schul- und Vereinstraining, für die Öffentlichkeit geschlossen

Dienstag und Mittwoch: 9.30 bis 16 Uhr

Freitag bis Sonntag: 9.30 bis 21.30 Uhr

an Feiertagen: 9.30 bis 21.30 Uhr

In den bayerischen Schulferien:

Montag bis Donnerstag 9.30 bis 16 Uhr

Freitag bis Sonntag: 9.30 bis 21.30 Uhr

(jeweils mit Pausen zur Eisaufbereitung)

Anfahrt zum Prinzregentenstadion, Prinzregentenstraße 80:

U4, MetroBus 54, CityRing 58/68, StadtBus 100 „Prinzregentenplatz“; Tram 37, StadtBus 100 „Friedensengel/Villa Stuck“