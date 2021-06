Es werden alle EM-Spiele der Deutschen Mannschaft auf Großbildleinwand übertragen und freuen uns darauf die Fußballspiele gemeinsam mit dem Publikum verfolgen zu können! Los geht es bereits mit dem Frankreich-Deutschland Spiel am kommenden Dienstag den 15.06.!

Im Folgenden die wesentlichen Infos.

Wir übertragen alle Spiele der Deutschen Mannschaft auf Großbildleinwand auf der Terrasse des Muffatwerk.

Der Eintritt ist frei!

Wie immer gibt es unter anderem kühles Bier und das klassische “Stadionmenü”: gegrillte Bratwurst in der Semmel.

Einlass am 15.6. um 18.00 Uhr zum Spiel Frankreich-Deutschland Einlass am 19.6. um 16.00 Uhr zum Spiel Deutschland- Portugal. Einlass am 23.6. um 18.00 Uhr zum Spiel Deutschland- Ungarn