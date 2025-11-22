Die Friedenstaube auf dem Tollwood Winterfestival ist da

Auf dem Tollwood Winterfestivals funkelt jetzt das Symbol zum Motto „Jetzt erst recht! Für Frieden, Demokratie und Umwelt“ und empfängt ab 25. November das Festivalpublikum.

Rund 700 Kilogramm Spiegelkunst, knapp sechs Meter hoch und etwa vier Meter Flügellänge – die Friedenstaube auf dem Tollwood Winterfestival steht. Pünktlich um 12 Uhr nahm sie am Freitag (21. November) ihren Platz auf dem Festivalgelände auf der Theresienwiese ein. Sie funkelt als Symbol für das Festivalmotto „Jetzt erst recht! Für Frieden, Demokratie und Umwelt“. Die Künstler Torsten Mühlbach und Gregor Passens haben die eindrucksvolle Skulptur mit Olivenzweig im Schnabel geschaffen. Zwischen 25. November und 23. Dezember empfängt das Kunstwerk das Publikum auf dem Tollwood Winterfestival. Der Eintritt aufs Festivalgelände ist frei.

Tollwood Winterfestival – Eintritt frei!

Zeitraum: 25. November bis 23. Dezember

Ort: Theresienwiese