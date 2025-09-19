Die Geisterhöhle auf der Oidn Wiesn kurz vorgestellt

Im Rahmen der Neuheitenvorstellungen auf dem Münchner Oktoberfest präsentierten Oberbürgermeister Dieter Reiter und Wiesn-Chef Christian Scharpf gemeinsam die „Geisterhöhle“ auf der Oidn Wiesn.

Die Geisterhöhle ist eine klassische Geisterbahn aus dem Jahr 1965 und verspricht der ganzen Familie eine spannende Mischung aus Grusel und Abenteuer. Mit aufwendig gestalteten Szenerien und schaurigen Effekten sorgt sie für Nervenkitzel und nostalgischen Fahrspaß zugleich.

Betreiber Johann Schmid jun. nimmt es mit Humor: „Die Bahn ist schon so alt, da spukt es wirklich drin.“