Die Geschichte von Babar, dem kleinen Elefanten, 06.05.2018 Gasteig – musikalisches Figurentheater für die ganze Familie

Im großen Regenwald ist ein kleiner lieblicher Elefant auf die Welt gekommen. Er heißt Babar. Die Elefantenmutter hat ihr neugeborenes Kind sehr lieb und ist sehr glücklich, dass es gesund ist. Sie streichelt und krault seine zarte weiche Haut, welche an manchen Stellen kleine winzige Härchen hat, vor allem am Kopf. Mit ihrem Rüssel wiegt sie ihn hin und her und singt leise dazu, damit er einschläft. Unserem Babar gefällt das sehr gut, er schließt die Augen und schläft zufrieden ein. Er wächst langsam heran und wird mit jedem Tag ein wenig größer…

Carlos Domínguez-Nieto und die Figuren des münchner puzzletheaters erzählen zusammen die wunderbare Geschichte von einem Elefantenbaby, das einst sogar König des Dschungels werden wird.

Die Musik wird vom Kammerorchester concierto münchen unter der Leitung von Carlos Domínguez-Nieto aufgeführt.

concierto münchen: Die Geschichte von Babar, dem kleinen Elefanten

Musikalisches Figurentheater für die ganze Familie mit Musik von Francis Poulenc

Sonntag, 6. Mai 2018, um 11, 12.30 und 14 Uhr, im Gasteig, Kleiner Konzertsaal, Rosenheimer Str. 5, 81667 München

Karten unter www.concierto-muenchen.de, Tel. 089-30785653 oder bei München Ticket und allen bekannten Vorverkaufsstellen – Für Kinder ab 6 Jahren.

www.concierto-muenchen.de, mit Unterstützung der Landeshauptstadt München, Kulturreferat