Die Gondeln fahren wieder – venezianisches Flair im Nymphenburger Schlosspark

Ab Freitag, 28. März 2025, heißt es wieder „Gondel ahoi“ im Schlosspark Nymphenburg. Die Bayerische Schlösserverwaltung freut sich, dass mit dem Gondoliere Maximilian Koch und seinem Sohn Maximilian Maria venezianisches Flair in den Schlosspark zurückkehrt. Mehrfach wöchentlich bieten die beiden erfahrenen Gondolieri romantische Bootsfahrten auf dem Mittelkanal an. Die Gäste erleben den Schlosspark aus einer neuen Perspektive und können dabei eine einmalige Atmosphäre genießen. Schon unter Kurfürst Max Emanuel ließ sich die höfische Gesellschaft über den prächtigen Mittelkanal fahren. Diese Tradition wird mit diesem Angebot fortgeführt und lädt alle Besucherinnen und Besucher ein, den Schlosspark auf eine ganz besondere Weise zu erleben.

Beide Gondolieri werden immer wieder Zeuge von Heiratsanträgen an Bord, die zur Freude aller Anwesenden bisher ausnahmslos angenommen wurden. Im vergangenen Jahr waren es 30 erfolgreiche Anträge. Ganz besonders freut sich Koch über musikalische Fahrten auf dem Kanal: Im Rahmen der vergangenen Residenzwoche der Bayerischen Schlösserverwaltung fand ein ganzes Barockmusik-Ensemble mitsamt Cembalo Platz in der Gondel. Private Fahrten können mit Giuseppe Del Ducas Gesang zu einem einzigartigen Erlebnis gemacht werden. Seit dieser Saison umrahmt erstmals auch Susy Rizzo auf Wunsch die Gondelfahrten am Saxophon.

Die venezianische Gondel fährt bei schönem Wetter während der Gondelsaison von Ende März bis Ende Oktober Freitag von 12.30 bis 18 Uhr und Samstag, Sonntag sowie an Feiertagen von 11 bis 18 Uhr mit bis zu acht Personen. An anderen Tagen fahren die Gondolieri nach Vereinbarung. Eine halbstündige Fahrt kostet 15 Euro pro Person, Kinder unter sieben Jahren fahren kostenlos. Ab 75 Euro kann die Gondel exklusiv gemietet werden. Reservierungen nehmen die Gondolieri unter der Telefonnummer 0175 6000468 entgegen. Auch über das Kursangebot mehrerer Volkshochschulen lassen sich Gondelfahrten buchen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.schloss-nymphenburg.de oder unter www.gondel-nymphenburg.de