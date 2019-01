Die größte f.re.e aller Zeiten steht in den Startlöchern – 20. bis 24. Februar 2019

Die Reise- und Freizeitmesse f.re.e bleibt auf Erfolgskurs: Vom 20. bis 24. Februar präsentieren mehr als 1.300 Aussteller aus über 70 Ländern in München Reisetrends und Neuheiten für die aktive Freizeitgestaltung. Die Besucher können sich in den sieben Themenbereichen Reisen, Kreuzfahrt & Schiffsreisen, Gesundheit & Wellness, Caravaning & Camping, Outdoor, Wassersport sowie Fahrrad auf eine spannende Mischung aus Beratung, Verkauf, Aktivitäten und Bühnenpräsentationen freuen. Mit erstmals acht Hallen und 88.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche erwartet sie dabei die größte f.re.e aller Zeiten.

Dr. Reinhard Pfeiffer, Stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München, blickt dementsprechend mit Vorfreude auf die Messe: „Mit einer neuen Hallenaufteilung, einem nochmal gewachsenen Angebot und vielen neuen Highlights wie einem Virtual Reality-Bootssimulator bieten wir unseren Gästen im kommenden Jahr wieder ein tolles Messeerlebnis und jede Menge Inspirationen für Urlaub und Freizeit.“

Happy Holidays im Themenbereich Reisen

Auf über 33.000 Quadratmeter bietet die f.re.e alle notwendigen Informationen für einen unvergesslichen Urlaub. In Halle A4 präsentieren sich zahlreiche Regionen aus Mittel-, Nord- und Osteuropa sowie Fernreiseanbieter, während sich in Halle A5 alles Wichtige für einen Urlaub in Bayern, Deutschland oder der Alpenregion findet. In der Halle A6 dreht sich dagegen alles um Mittelmeerdestinationen. Zum ersten Mal sind die beliebten Urlaubsinseln Mallorca und Menorca mit eigenen Ständen vor Ort. Neben vielen anderen Ländern und Regionen ist beispielsweise die Italienische Zentrale für Tourismus ENIT größer denn je auf der f.re.e vertreten und informiert über neue Urlaubsangebote in Bella Italia.

Ein weiteres Highlight ist der Messeauftritt des diesjährigen f.re.e-Partnerlands Tschechien. Am Stand der Tschechischen Republik (Halle A4; Stand 404) erfahren die Besucher alles Wissenswerte für einen Trip in Bayerns Nachbarland mit seinen zahlreichen UNESCO-Welterbestätten.

Auf großer Fahrt im Themenbereich Kreuzfahrt & Schiffsreisen

In Halle A6 gibt es außerdem ein umfangreiches Angebot rund um Kreuzfahrten und Schiffsreisen. Interessierte Besucher können sich hier über individuelle Schifffahrten mit dem Hausboot oder Fluß- oder Hochseekreuzfahrten informieren und entsprechende Reisen buchen. Dabei erwartet sie neben einem maritim gestalteten Cateringbereich und kostenlosen Törnberatungen für Selbstfahrer an allen Messetagen ein umfangreiches Programm auf der Kreuzfahrtbühne. Mit dabei im Themenbereich Kreuzfahrt und Schiffsreisen sind unter anderem Anbieter wie AIDA oder MSC Kreuzfahrten.

Seenlandschaft und VR-Bootssimulator im Themenbereich Wassersport

Wasser spielt aber nicht nur im Themenbereich Kreuzfahrt & Schiffsreisen eine große Rolle, sondern auch in Halle B6. Neben einem breiten Angebot an Stand-Up-Paddle-Boards, Kanus sowie Tauch- und Surfausrüstung kann man im Rahmen eines kostenlosen Schnupperkurses Tauchausrüstung im großen Tauchbecken testen oder auf SUP-Boards bzw. in einem Kajak über die große Wasserlandschaft paddeln. Darüber hinaus erhalten die Gäste im Rahmen der Kampagne „Bootssport erleben“ Antworten auf alle Fragen zum Ein- oder Wiedereinstieg in die Welt der Motor- und Segelboote. Als besonderes Highlight wartet ein Virtual Reality-Bootssimulator, mit dem man auf der f.re.e virtuelle Testfahrten auf dem Gardasee unternehmen kann.

In die Pedale treten im Themenbereich Fahrad

Das Fahrradangebot der f.re.e befindet sich 2019 zum ersten Mal in der neu gebauten Halle C6. Zahlreiche Aussteller bieten eine große Auswahl an Trekking-, Liege- und Lastenrädern sowie Mountain- und E-Bikes renommierter Hersteller an. Auf zwei Parcours können die Besucher ausgiebige Testfahrten unternehmen und individuelle Schulungsangebote verschiedener Händler nutzen. Zusätzlich stellen verschiedene Radreiseanbieter im Spezialbereich Radreise ihre Angebote für die nächste Fahrradreise vor.

Mehr Platz & Weltrekordversuch im Themenbereich Caravaning & Camping

Mobiles Reisen erfreut sich immer größerer Popularität. Die f.re.e hat 2019 deshalb erstmals zweieinhalb Messehallen rund um Caravaning und Camping zu bieten. In den Hallen B4 und B5 finden Campingfreunde das für sie passende Fahrzeug – egal ob es ein Luxusliner, ein großzügiges Reisemobil, ein gemütlicher Caravan, ein Faltcaravan oder ein Campingbus sein soll. Zudem gibt es in Halle C5 von Hauszelten und Vorzelten über Familien- und Autodachzelten bis hin zu Technikzubehör und Campingartikeln ein großes Angebot für den Campingfreund. Aus Anlass der rasanten Entwicklung des Themenbereichs Caravaning & Camping bietet die Messe in diesem Jahr ein besonderes Highlight und startet einen Weltrekordversuch: Dazu fertigt die f.re.e im Vorfeld der Veranstaltung in Zusammenarbeit mit einem Legobauer einen originalgetreuen Nachbau eines VW T2 Bullies aus Legosteinen. Das Modell wird während der Messe gemeinsam mit einem Original-Bulli in Halle C5 zu bestaunen sein.

Auf nach Draußen im Themenbereich Outdoor

Ebenfalls in Halle C5 wartet der Outdoor-Bereich auf die Messegäste. Outdoor-Begeisterte können sich hier mit einer großen Auswahl an Outdoorbekleidung, Laufschuhen und Zubehör für die nächste Tour ausrüsten. Daneben gibt es besondere Aktionsflächen wie einen Kletterturm oder ein Lawinenverschütteten-Suchfeld des Deutschen Alpenvereins. Außerdem können sich die Besucher auf ein attraktives Rahmenprogramm mit den Süddeutschen Boulder-Meisterschaften, Sondervorstellungen der European Outdoor Film Tour und des Bayerischen Outdoor Filmfestivals sowie weitere Highlights freuen.

Neues 3-Tages-Ticket

Neben dem Tagesticket für 12 Euro (Online für 9 Euro) und dem Nachmittagsticket für 7,50 Euro (gültig ab 15 Uhr) gibt es ab 2019 erstmals ein 3-Tages-Ticket. Damit können Besucher für 20 Euro (online für 15 Euro) die Messe von Mittwoch bis Freitag jeweils einmal pro Tag besuchen und dabei bereits bei zwei Besuchen sparen. Die f.re.e bietet darüber hinaus auch im kommenden Jahr ein Familienticket an, mit dem zwei Erwachsene gemeinsam mit drei Kindern im Alter von 6 -14 Jahren für 25 Euro auf die Messe kommen können. Das „reguläre“ Kinderticket kostet 5 Euro. Während der Messelaufzeit ist neben dem Eingang Ost auch wieder der Eingang Nord geöffnet. Zudem fahren zwischen beiden Eingängen Shuttle-Busse.

Münchner Autotage und Golftage München

Gemeinsam mit der f.re.e finden auch 2019 an allen fünf f.re.e-Messetagen in Halle C4 wieder die Münchner Autotage sowie vom 22. bis 24. Februar in Halle C3 die Golftage München statt. Die f.re.e-Eintrittskarten sind auch für diese beiden Veranstaltungen gültig. Besucher kommen dadurch mit einem Ticket in den Genuss dreier Veranstaltungen.

