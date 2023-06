Die häufige Hauterkrankung Neurodermitis: Ursachen, Symptome und Therapiemöglichkeiten

Info-Veranstaltung für Betroffene und Interessierte

Neurodermitis, auch atopisches Ekzem genannt, ist eine stark juckende, chronische Hauterkrankung. Kennzeichnend für die Neurodermitis sind trockene Hautstellen mit Rötung und Juckreiz, die schubweise auftreten können und bei betroffenen Patient*innen und Angehörigen eine starke psychische Belastung mit Einschränkung der Lebensqualität verursachen. Über die Krankheit informieren die Hautexpert*innen der München Klinik Thalkirchner Straße (Thalkirchner Straße 48) Betroffene und Interessierte am Mittwoch, 15. Juni, ab 14.30 Uhr. Oberärztin Dr. med. Teodora Pumnea stellt in ihrem Vortrag die Ursachen, Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten vor. Zusätzlich besteht im Anschluss an den Vortrag die Möglichkeit für Fragen. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.

Mittwoch, 15. Juni 2023 ab 14.30 Uhr in der München Klinik Thalkirchner Straße, Kleiner Hörsaal.