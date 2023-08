Die Isarphilharmonie als Überraschungspaket

„Bühne frei!“ im Gasteig HP8

Am Sonntag, 3. September öffnet die Isarphilharmonie ihre Türen für neugierige Zuschauer*innen: Sie können miterleben, wie sich für die Teilnehmenden von „Bühne frei!“ der Traum vom Auftritt im Rampenlicht erfüllt. Wer, wie, was genau präsentiert, bleibt bis zuletzt eine Überraschung. Einfach vorbeikommen und gratis zuschauen.

Normalerweise erlebt man die großen Stars und Orchester in der Isarphilharmonie. Man weiß, welches Programm gespielt wird. Und man kauft dafür vorher ein Ticket. Bei „Bühne frei!“ ist alles anders: Jede*r konnte sich für einen Auftritt auf der großen Bühne bewerben, um zu tanzen, zu singen, zu lesen, zu musizieren – nahezu alles ist erlaubt. Jetzt wurden die 40 Slots vergeben. Vom 31. August bis 2. September sind Bekannte und Familie als Publikum dabei. Aber am letzten Tag, am Sonntag, 3. September können alle vorbeikommen, die neugierig sind und live dabei sein wollen, wenn Träume wahr werden. Der Eintritt zu diesem Überraschungstag in der Isarphilharmonie ist frei.



„Die Idee, Menschen einen Auftritt auf der Bühne der Isarphilharmonie zu ermöglichen, die diese Chance sonst nicht haben, war im letzten Sommer ein großer Erfolg. Von der singenden Friseurmeisterin über den vorlesenden Bankkaufmann bis zur Yoga-Gruppe waren alle Teilnehmenden völlig begeistert“, sagt Gasteig-Geschäftsführer Max Wagner.

Um die Hemmschwellen zu senken, war vergangenes Jahr an vier Tagen nur ein selbst ausgesuchtes Publikum zugelassen. Für viele war das gut so. Aber ein paar der Künstler*innen hätten sich mehr Zuschauer*innen gewünscht. „Deshalb gehen wir jetzt neue Wege: In diesem Jahr ist der Zuschauerraum am letzten Tag für alle offen,“ so Max Wagner.

Schon mal Marimba und Vibraphon gehört? Einer komischen Lesung mit Klavier und Boogie gelauscht? Oder an einem Mitmach-Orchester teilgenommen? All das ist am Sonntag, 3. September, möglich. Von klassischer Musik über Folk und Pop bis zu Lesungen reicht das Programm in der Isarphilharmonie.

Menschen im Alter von 12 und 85 Jahren haben sich für die heißbegehrten Plätze beworben. Und neun Personen und Ensembles davon werden sich am 3. September zwischen 10 und 19 Uhr der Öffentlichkeit präsentieren. Wer, wann, mit welcher Art von „Vorführung“ auf der Bühne steht, ist noch geheim: Die Isarphilharmonie wird zum Überraschungspaket.

Als symbolische „Saalmiete” spenden die Teilnehmenden übrigens für einen guten Zweck. Entweder unterstützen sie den Verein Music Connects e. V. , der Geflüchteten im Norden Ugandas durch Musikunterricht und Konzerte neue Lebensperspektiven bietet, oder C.O.N. SONANZA e. V. , ein Kultur- und Sozialprojekt für Kinder und Jugendliche aus München.