Die Lange Nacht der Architektur 2019 – Blick in die Zukunft des Gasteig

Wie wird „Der neue Gasteig“ nach der anstehenden Generalsanierung aussehen? Welche architektonischen Ideen werden ihn zu Europas modernstem Kulturzentrum machen? Und wie wird sich das einzigartige Kulturzentrum mit seinen großen Institutionen während der Bauarbeiten im Interimsquartier präsentieren? Zu diesen Fragen können sich Interessierte während der Langen Nacht der Architektur informieren. Das Kulturzentrum nimmt in diesem Jahr zum ersten Mal an dieser Großveranstaltung teil.

„Wir haben wirklich eine ganze Menge zu präsentieren“, sagt Gasteig-Geschäftsführer Max Wagner. „Bei uns kann man einen Blick darauf werfen, in was für einer faszinierenden architektonischen Umgebung künftig Kultur und Bildung in München stattfinden können.“

In einer Ausstellung zu den Ergebnissen des internationalen Architektenwettbewerbs zur Generalsanierung des Gasteig sind Modelle, Pläne und Visualisierungen der drei Preisträger zu sehen. In der Black Box gibt es aktuelle Informationen zur Gestaltung des Interimsquartiers in München-Sendling, wo in den nächsten Jahren eine Interimsphilharmonie sowie mehrere Modulbauten im Bestand entstehen werden.

Sowohl in der Ausstellung als auch in der Black Box stehen die mit den Planungen betrauten Experten des Gasteig durchgehend für Fragen zur Verfügung. Zusätzlich gibt es um 20 Uhr, 21 Uhr und 22 Uhr Führungen durch die Ausstellung zur Generalsanierung, um 20.30 Uhr, 21.30 Uhr und 22.30 Uhr Präsentationen zum Gasteig-Interim in der Black Box.

Alle Informationen zur Gesamtveranstaltung finden Sie unter www.lange-nacht-der-architektur.de

Die Lange Nacht der Architektur im Gasteig

Freitag, 18. Januar 2019, 19 Uhr

Gasteig, Foyer 1.OG und Black Box

Eintritt frei