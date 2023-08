Die Lange Nacht der Münchner Museen am 14. Oktober 2023

Am Samstag, 14. Oktober 2023 heißt es in München wieder „Mehr Museum für alle“, wenn über 90 Kunsttempel und Sammlungen, kleinere Museen, Galerien, Kirchen, Ateliers und besondere Orte von 18 bis 1 Uhr zur „Langen Nacht der Münchner Museen“ laden. Wer in die Münchner Museums- und Kunstlandschaft eintauchen und dabei die einzigartige Lange Nacht-Atmosphäre genießen möchte, der ist hier richtig. Und egal wo man seine nächtliche Tour startet – das Angebot ist riesig, abwechslungsreich und steckt voller Überraschungen.

Im Kunstareal ist Platz für große Kunst und Vielfalt auf kurzen Wegen: Sammlungen von Weltruf wie die Alte Pinakothek, die Pinakothek der Moderne, das Museum Brandhorst, das Lenbachhaus, die Glyptothek oder das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst heißen die Nachtschwärmer:innen willkommen. Viele weitere Museen wie das Museum Mineralogia, das Paläontologische und das Geologische Museum, das NS-Dokumentationszentrum oder Einrichtungen wie die Hochschule für Fernsehen und Film München bieten vielerorts Führungen oder Vorführungen. Lange Nacht-Premiere feiert das ERES Projects mit zeitgenössischen Werken und Installationen sowie die MunichArt Galerie mit Street- und Urban Art, während die Kirche St. Markus zu einer spirituellen Reise mit Klängen von Saxofon, Bratsche, Gitarre und Kontrabass lädt.

In der Innenstadt und der Tour Ost reihen sich gleichfalls Historie, Kunst, Naturwissenschaft und Technik aneinander: In der Altstadt entdeckt man Münchner Geschichte aus verschiedenen Perspektiven: Im Münchner Stadtmuseum und Jüdischen Museum München, bei den zahlreichen Stadtrundgängen oder im Dom zu Unserer Lieben Frau, wo man sogar vom Südturm einen Blick über die nächtliche Stadt werfen kann. Zeitreisen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, erwarten die Gäste im Tal: Vor dem Isartor dreht sich bei der Ausstellung des Valentin-Karlstadt-Musäums alles um die Wiesn vor 100 Jahren, ein Lieblingsthema des Komikers, während man sich bei TimeRide im virtuellen Pfauenwagen in die Lüfte erhebt. In der Rathausgalerie Kunsthalle treffen Zeichnungen und Videoprojektionen auf Musik und Soundperformance, während die Sammlung Café Luitpold die Geschichte des legendären Kaffeehauses zeigt und anlässlich des 100. Geburtstags von Loriot Kurzlesungen veranstaltet. Entlang der Prinzregenten- und Maximilianstraße kommen auch geübte Museumsbesucher: innen ins Schwärmen: Besonders anziehend erstrahlen im nächtlichen Ambiente die großen Museen wie das Haus der Kunst, das Bayerische Nationalmuseum, das Museum Fünf Kontinente oder die Villa Stuck. Nicht verpassen sollte man die Gelegenheit, auch kleineren Schmuckstücken wie der Sammlung Schack, der Galerie Bezirk Oberbayern oder dem Tschechischen Zentrum einen Besuch abzustatten.

Im Deutschen Museum steht alles unter dem Motto „Erlebnisse mit Stern!” Planetariumsvorführungen, Führungen, Workshops und Science-Shows machen Naturwissenschaften und Technik erlebbar. Sehr lebendig geht es auch im Sea Life zu, wo man die Unterwasserwelt bei Nacht beobachten kann. Durch die Geschichte des Lebens und

der Erde führt das Museum Mensch und Natur in Nymphenburg. Automobil- und Motorradfans kommen von dort mit der Linie Nord direkt weiter zum BMW Museum – ans Herz gelegt sei von hier aus außerdem ein Abstecher ins FC Bayern Museum, wo eine Ausstellung Glück und Leid von der Gründung des Vereins bis zum jüngsten Herzschlagfinale dokumentiert.

Das Europäische Patentamt an der Isar öffnet das Gebäude erstmals komplett, vom Keller bis zum 10. Stock. In Überblicksführungen kann man Klassiker der EPASammlung erleben und bisher nicht gezeigte Neuerwerbungen kennelernen. Zum Verweilen laden außerdem eine Bar, ein Schaulager, ein Zukunftslabor mit Medienkunst und eine Ausstellung zum Thema Kunst und Klimawandel.

Für Kinder und Familien gibt es am Nachmittag von 14 bis 18 Uhr vielerorts ein Kinderprogramm: Die Stadt- und Museumsführungen, Workshops und Mitmachprogramme umfassen die Antike und zeitgenössische Kunst ebenso wie Naturwissenschaft und Technik, Münchner Stadtgeschichte oder die weite Welt.

Die Shuttlebusse der MVG bringen die Besucher:innen auf sechs verschiedenen Routen von Ort zu Ort. Und auf zwei zusätzlichen Buslinien beginnt das museale Erlebnis bereits mit der Fahrt: Zum MVG Museum pendeln Oldtimerbusse und „Einsteigen und Geschichte erleben“ heißt es beim Rollenden Museum, wenn die Oldtimer zwischen den beiden Deutschen Museen von der Museumsinsel auf die Theresienhöhe zum Verkehrszentrum pendeln und ihre ganz eigene Geschichte erzählen.

Das Lange Nacht-Ticket kostet 20 €. Es gilt als Eintrittskarte in die beteiligten Häuser sowie als Fahrkarte für die Shuttlebusse der MVG. Das Programmheft sowie Tickets gibt es ab Mitte September in den teilnehmenden Häusern sowie den VVK-Stellen von München Ticket (zzgl. VVK- und Systemgebühren).

Außerdem lohnt sich ein Blick auf die Webseite sowie die Social-Media-Kanäle: Dort

gibt es zusätzliche Informationen, aktuelle Programmänderungen, Tipps sowie zahlreiche

Filterfunktionen.

Mehr unter: www.muenchner.de/museumsnacht