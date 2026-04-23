Die Lange Nacht der Musik im Gasteig HP8 – Happy Birthday ohne Ende

Fünf Bühnen und ein Happy-Birthday-Marathon – der Gasteig HP8 feiert bei der Langen Nacht der Musik am 9. Mai ein Doppel-Jubiläum.



„40 Jahre Gasteig, 25 Jahre Lange Nacht der Musik – das muss gefeiert werden“, sagt Gasteig-Geschäftsführerin Stephanie Jenke. „Als eine der größten Locations der Langen Nacht haben wir dieses Jahr wieder ein Programm mit vielen Highlights zusammengestellt, bei dem alle mitfeiern können. Rock, Pop, Weltmusik oder Elektro – im Gasteig HP8 findet man an diesem Abend alles.“



Eine ganz besondere Geburtstagsüberraschung wird im Saal X des Kulturzentrums präsentiert: ein Happy-Birthday-Marathon. Dazu hat der Gasteig den Musiker und Moderator JJ Jones eingeladen, der seit vielen Jahren die Kult-Veranstaltung „Same Old Song“ mit unterschiedlichsten Mitwirkenden bestreitet, die alle an einem Abend dasselbe Lied interpretieren.



Auf der Bühne im Gasteig HP8 geht es bei der Langen Nacht der Musik um „Happy Birthday“, ob klassisch, als Stevie-Wonder-Cover-Version, als Rap oder Jodler. Alle, die eine Idee haben und gerne selbst einen Kurzauftritt bei der Langen Nacht der Musik beisteuern wollen, können sich noch bewerben. „Angemeldet haben sich zum Beispiel schon ein zehnköpfiger Frauenchor, ein Drehorgelspieler, der sein Instrument so umgebaut hat, dass es nicht nur mit Luftdruck, sondern auch digital funktioniert, und ein afrikanischer Musiker, der einen Geburtstagssong aus seiner Heimat singt“, sagt JJ Jones.

Highlights zum Zuhören, Zuschauen und Mittanzen gibt es auch auf den vier weiteren Bühnen des Gasteig HP8. Zwei davon sind für die jungen Stars der Hochschule für Musik und Theater München reserviert. Viele von ihnen studieren auf dem Gelände des Gasteig HP8. Sie zeigen Jazz in verschiedenen Varianten, Rhythm ’n’ Blues, Akkordeon- und Elektro-Sounds, neu kombiniert und weitergedacht – ein Blick in die Zukunft der Münchner Musikszene.

Ab 22 Uhr geht es in der Halle E rund: Der Münchner Singer-Songwriter Saguru macht den Anfang, gefolgt vom Austro-Pop-Star Mwita Mataro. Beide werden begleitet von Deaf-Performer*innen, die Texte und Sounds für taube Menschen in Bewegung übersetzen. Um 1 Uhr morgens heizen dann die beiden Musiker von Ströme mit Synthesizer-Sounds kräftig ein.

„Zum Feiern im Gasteig HP8 gehört die Silent Disco unter freiem Himmel mittlerweile dazu“, sagt Stephanie Jenke. Ab 20 Uhr können alle, die sich ihre Lieblings-Tanzsongs auswählen wollen, einen der 700 Kopfhörer schnappen und im Freien zur Musik von drei Live-DJs tanzen. Diese werden versuchen, möglichst viele Tanzfans für „ihren“ Kanal zu begeistern. Zur Auswahl stehen passend zur Gasteig-Eröffnung 1985 „Der Sound der 80er“, in Erinnerung an die ersten Langen Nächte der Musik „Hits der 2000er Jahre“ sowie „Feiert Kultur!“ mit einem queeren Party-Mix.

Die Lange Nacht der Musik im Gasteig HP8

Samstag, 9. Mai 2026, ab 20 Uhr

Gasteig HP8

Hans-Preißinger-Straße 8

81379 München

Mit freundlicher Unterstützung von Motel One



Für die Teilnahme am Happy-Birthday-Marathon ist eine Anmeldung unter sameoldsong@jjjones.de notwendig.



Details zu den einzelnen Programmpunkten entnehmen Sie bitte direkt aus der Website .



Tickets für die Lange Nacht der Musik sind im Vorverkauf für € 20,– (ggf. zzgl. Gebühren) über München Ticket oder am Abend vor Ort im Gasteig HP8 erhältlich.