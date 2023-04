Die Lange Nacht der Musik im Gasteig HP8

Acht Bands, drei Bühnen, sechs Stunden Party



Die Lange Nacht der Musik wird am Samstag, 6. Mai, im Gasteig HP8 groß gefeiert. Eines der Highlights: die Flower-Power-Bühne

„Letztes Jahr fand die Lange Nacht der Musik zum ersten Mal im Gasteig HP8 statt – und der Erfolg war riesig. Deswegen sind wir auch in diesem Jahr gerne wieder die südlichste Partymeile der Langen Nacht,“ sagt Gasteig-Geschäftsführer Max Wagner. „Und als Zentrum des Flower Power Festivals haben wir natürlich auch eine Bühne in passendem Look.“



Ab 20 Uhr ist deshalb im Saal X Flower-Power-Feeling angesagt. Dort treten Bands auf, die sich in ihrem Sound von Woodstock und Flower-Power-Traditionen inspirieren lassen. Dabei sind sie weit weg von Coversongs aus den 60er- und 70er-Jahren. The Komets, Johnny & the Yooahoos und Daisy Dreams spielen ihre ganz eigenen Kreationen aus Indie Pop, Folk und Soul- oder Jazz-Elementen, Bluegrass, Post-Punk und Psychodelic Rock.

Parallel dazu starten im Probensaal um 20 Uhr die Singer-Songwriter: Den Beginn macht Melli Zech, bevor später Saguru aufspielt. Danach präsentiert das Nico Weber Trio, drei Student*innen der Hochschule für Musik und Theater München, lyrische Jazz-Standards und Eigenkompositionen mit Kontrabass, Gitarre und Trompete.



Ab 23 Uhr geht die Party dann weiter in der Halle E mit dem Indie-Sound von Paula Carolina und dem deutschsprachigen Indie-Rock und Post-Punk des Sextetts Die Sauna.



Neu ist bei der Langen Nacht der Musik im Gasteig HP8 außerdem die Silent Disco: Wer lieber draußen tanzt und seinen eigenen Sound-Mix aus drei Playlists aussuchen möchte, kann sich ab 20 Uhr einen Kopfhörer schnappen, einen Musikkanal wählen und outdoor feiern.

Die „Lange Nacht der Musik 2023“ im Gasteig HP8

Samstag, 6. Mai 2023

ab 20 Uhr Saal X, Probensaal und Silent Disco auf dem Platz „Am Kulturkraftwerk“

ab 23 Uhr Halle E

Hans-Preißinger-Straße 8



Den Programmablauf finden Sie unten in dieser Medieninformation. Details zu den Musiker*innen entnehmen Sie bitte direkt unserer Website .



Tickets für die Lange Nacht der Musik sind im Vorverkauf (ggf. zzgl. Gebühren) für € 20,– über München Ticket oder direkt im Gasteig HP8 erhältlich.

Programm der „Langen Nacht der Musik 2023“ im Gasteig HP8



SAAL X

20:00 – 21:00 Uhr: The Komets

21:30 – 22:45 Uhr: Johnny & the Yooahoos

23:15 – 00:15 Uhr: Daisy Dreams



Probensaal

20:00 – 20:45 Uhr: Melli Zech

21:00 – 21:45 Uhr: Saguru

22:00 – 23:00 Uhr: Nico Weber Trio



HALLE E

23:00 – 00:15 Uhr: Paula Carolina

00:45 – 02:00 Uhr: Die Sauna



Platz „Am Kulturkraftwerk“

20:00 – 23:00 Uhr: Silent Disco