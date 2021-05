Die Leica Galerie München präsentiert die Ausstellung MUSE von Thomas Kretschmann

Vom 1. Oktober 2021 bis 31. Dezember 2021 präsentiert die Leica Galerie München die erste große Einzelausstellung des deutschen Künstlers und Hollywoodstars Thomas Kretschmann.

Seit rund zehn Jahren hält der renommierte Schauspieler mit seiner Leica Szenen am Set, Kollegen und Kolleginnen sowie eindrückliche Situationen hinter den Kulissen, in seinem Umfeld oder auf seinen Reisen fest. Dabei geht es ihm weniger darum, Fotos zu inszenieren, sondern vielmehr darum, „eingefrorene Momente“ zu sammeln.

Bereits im Herbst 2019 gewährte Kretschmann im Rahmen der BERLIN PHOTO WEEK einen ersten Einblick in sein fotografisches Werk, bevor er nun, zwei Jahre später, sein Œuvre en détail auffächert und zum gemeinsamen „Eintauchen“ einlädt.

Die zentrale Serie MUSE entstand über die letzten Jahre am hauseigenen Pool, in den Hügeln von Los Angeles. Ähnlich wie bei Helmut Newton findet man auch im Werk des ehemaligen Profischwimmers Kretschmann regelmäßig Orte, die Wasser, Schwimmen oder Meer symbolisieren. So ist es nur schlüssig, dass der Fotograf seine langjährige Partnerin und Muse Brittany Rice in einem mehrteiligen Unterwasserzyklus ablichtete. Mal wie in Trance schwebend, mal auf- und mal abtauchend, nur im zarten Negligé, verführt sie die Betrachter wie Friedrich de la Motte Fouquets Undine oder eine Sirene aus dem alten Griechenland. Underwater Love.

Aber auch Amerika ist ein großes Thema in Thomas Kretschmanns Bilderwelt. Aus dieser zeigt er seine ganz eigene Interpretation der bereits 1974 von Johnny Cash besungenen Ragged Old Flag, die kürzlich im Rolling Stone Magazine abgedruckt wurde. Oder er führt uns mitten in die Unruhen, die im Mai 2020 in L.A. stattfanden. Kretschmann, der Dokumentarist, der leise, aber intensiv kommentiert und den Betrachter mit jedem Bild an seiner Kurzgeschichte teilhaben lässt.

Natürlich dürfen aber auch die Wegbegleiter, die zum einen Kollegen, zum anderen Freunde sind, in der Ausstellung nicht fehlen. Wir begegnen in aktuellen Porträts dem Multi-Talent Heidi Klum ebenso wie Kretschmanns Schauspielkollegen Daniel Radcliffe, der – bärtig und rauchend – kaum mehr an den jungen Zauberlehrling Harry Potter erinnert, dessen Filme ihn berühmt machten.

Unter Berücksichtigung der aktuell geltenden Corona-Richtlinien ist die Ausstellung MUSE in der Leica Galerie München von Montag bis Samstag von 10.00 bis 19.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Die Fotografien der Ausstellung können käuflich erworben werden.