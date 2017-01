DIE LOCHIS – Deutschlands youtube-Mega-Stars am 13.01.2017 in der Tonhalle München

Die Lochis sind einer der ganz großen deutschen YouTube Acts: Über 1,6 Millionen “Lochinators” verfolgen ihre Videos, die pro Monat gut 20 Millionen mal geklickt werden. Damit belegen die Zwillinge einen der meist abonnierten Kanäle in Deutschland.

Wo Die Lochis hinkommen, gibt es Tumulte, kreischende Fans und massenhaft Selfies und Autogramme; eine Zwillings-Erfolgsgeschichte, wie man sie bisher nur von Tokio Hotel kannte. Seit 2011 betreiben die Zwillinge Heiko und Roman ihren eigenen Kanal und posten seitdem jeden Samstag ein neues Video, in denen sie eigene Sketche spielen oder aktuelle Chart-Hits parodieren. Mit ihrem ersten selbst komponierten Song „Durchgehend online“ erreichten sie 2013 direkt die Mediacontrol Single Charts. Auf den VideoDays 2013 traten die Die Lochis in der Kölner Lanxess Arena mit dem Song vor rund 10.000 Fans live auf. Auch mit ihren nachfolgenden Single-Veröffentlichungen stürmten sie die deutschen und österreichischen iTunes- und Media Control Single Charts. Ihr krasser Tanz-Track Ohrwurm „Ab geht’s” war für Kids und Teens der Sommerhit des letzten Jahres. 2015 folgte auch die restlos ausverkaufte „Lochiversum“ Hallentournee, sowie mehrere, gefeierte Open-Air Auftritte.

Eine Atempause gönnen die 16jährigen Brüder sich und ihrer stetig wachsenden Fanschar nicht. Pünktlich zum Weihnachtsfest 2015 ging es mit den Lochis rasant auf das nächste Level! Constantin Film feierte am 24.12. Premiere mit dem Lochis Kinofilm „Bruder vor Luder”, dem direkt der Sprung in die Top 10 der deutschen Kinocharts gelang, und machte Die Lochis nun auch in der analogen Welt zu den Stars, die sie auf YouTube längst sind.

13.01.217 München, Tonhalle

