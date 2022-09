Die Made in Minga ist zurück! – 29. & 30. Oktober im Paulaner am Nockherberg

Die Made in Minga ist zurück! Unter dem Motto „HANDGEMACHT, INNOVATIV, GENUSSVOLL“ wird die Region München wieder gekonnt in Szene gesetzt.

Entdecken Sie neue kreative Münchner Labels auf der Messe und Erleben Sie Qualität in seiner bunten Vielfalt: Ob Design, Handwerk oder Innovation – Die bayrische Metropole hat einiges zu bieten!

Ort: Paulaner am Nockherberg, München

Datum: Sa., 29. Okt., 12 bis 20 Uhr / So., 30. Okt., 11 bis 18 Uhr

Tickets: 5 Euro ermäßigt, 8 Euro im VVK, 10 Euro an der Tageskasse, 15 Euro für ein 2-Tagesticket

Die Made in Minga ist ein Event mit Perspektive und zukunftsträchtigen Themen aus jeglichen Branchen

Mit über 110 Ausstellern im Repertoire öffnet die Endverbrauchermesse für das Münchner Lebensgefühl wieder ihre Türen im Paulaner am Nockherberg. Innovation, Nachhaltigkeit und Regionalität stehen am Wochenende vom Samstag, den 29. Oktober bis zum Sonntag den 30. Oktober 2022 im Vordergrund. Mit einer breiten Markenvielfalt kommen spannende Themen im Wandel der Wirtschaft auf den Tisch: Upcycling, Zero Waste, Smart Living, Digital Services, Slowfashion & -Food. Auf der Veranstaltung erfährt man Trends aus der Region zuerst. Die Plattform präsentiert innovative Lösungen für jeden Lebensbereich – hier lernt man regionalen Konsum und Qualität zu verstehen und zu fördern. Auf der Messe lernen Sie unsere ausgewählten Aussteller vor Ort kennen und können deren Produkte direkt aus erster Hand kaufen.

Die Münchner Messe trifft jeden Geschmack

Die Mischung aus Start-ups, Manufakturen und etablierten Unternehmen vor Ort macht das Event zu einer besonderen Plattform für jede Branche. Ob spielerische Freizeit-Tools, selbst designte Grußkarten, handgefertigte Schmuckstücke sowie Upcycling-Unikate,

nachhaltige Einrichtung, natürliche Pflegeprodukte oder eigens destillierte Spirituosen und kulinarische Köstlichkeiten: die Made in Minga Messe lädt ein, in angenehmer Atmosphäre regionale Produkte & Dienstleistungen zu entdecken und auszuprobieren. Dabei kommt man ins Gespräch mit den Machern der Stadt und erfährt spannende Geschichten, die hinter den Werken stecken! Auf unserer Event Area kann man an kreativen Workshops, DIY-Kursen und Tastings teilnehmen und noch intensiver in den Dialog kommen.

„Made In“ – ein Qualitätsmerkmal für die Region

Seit 2017 steht die Made In GmbH mit ihren Messeveranstaltungen für die Liebe zur Region, kurbelt die örtliche Wirtschaft an und präsentiert spannende lokale Labels und neuste Start-ups – denn die persönliche Begegnung hinterlässt einen bleibenden Eindruck.

„Made in Germany“ ist ein weltweit angesehenes Prädikat, das die Veranstalter bekräftigen wollen. Das Messekonzept für ein qualitatives Bewusstsein und hochwertiges Design wird bereits in den Städten Stuttgart, Frankfurt, München, Hamburg, Köln und Berlin umgesetzt sowie stetig verbessert, um ein unvergessliches Erlebnis bieten zu können.