Die Magie der Weihnacht im Werksviertel Mitte vom 7.-10. Dezember 2017

Die Magie der Weihnacht im Werksviertel Mitte

Magic Dinner, Familien-Show und Zauber-Gala: Am zweiten Adventswochenende entführen einige der besten Illusionisten, Mentalmagier und Zauberer, die Deutschland zu bieten hat, auf gleich drei Veranstaltungen das Publikum mit ihren Tricks in die vierte Dimension.

Dieses Programm kann sich sehen lassen: Christian Kuch, der derzeit wohl beste Mentalmagier der Welt, Leo Martin, Kriminologe und Ex-Geheimdienstmitarbeiter, Siebensinn, Drittplatzierter bei den Magic World Championship und und und … Zauber-Impresario Mario Strehle führt am zweiten Adventswochenende in der NachtKantine im Werksviertel Mitte durch drei hochkarätige besetzte, vollkommen unterschiedliche Zaubershows.

Den Auftakt bildet am Samstag das Magic Dinner mit Vier-Gänge-Menü. Zwischen dem Genuss von Küchenschätzen wie getrüffelter Kartoffelsuppe und Roastbeef mit Sauce Bearnaise unterhalten die unterschiedlichsten Zauberkünstler das Publikum. Alexander Lehman etwa wird seine Magie an willigen Probanden aus dem Publikum vorführen, Siebensinn begeistert mit seinem Storytelling, in das die Zaubertricks wie beiläufig eingefügt werden, und Agnes Holzapfel verfängt mit zauberhafter Musik. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Frühes Erscheinen lohnt sich, denn bereits ab 19 Uhr unterhalten die Magier das Publikum mit Close-up-Zauberei an den Tischen.

Am Sonntag folgt um 15 Uhr eine Familien-Show, die sich besonders für Familien mit Kindern zwischen sechs und 14 Jahren eignet. Da darf natürlich ein Zauberclown wie Manuela Halfen nicht fehlen. Aber auch Agnes Holzapfel und Siebensinn sind mit ihrem Programm wieder am Start.

Das Beste vom Besten aus dem Magischen Zirkel gibt es dann am Sonntagabend in der NachtKantine zu erleben. Hochkaräter wie Christoph Kuch, Jan Forster, Siebensinn, Ballonkünstler Tobi von Deisner und Jörg Alexander treten erstmals gemeinsam in einer Show auf. Faszinierende Gedankenexperimente, die einem an seinem Verstand zweifeln lassen, kunstvolle Kartentricks, Salonmagie vor und im Publikum sowie zauberhafte Geschichten werden an diesem Gala-Abend geboten.

Die Veranstaltungen in der Übersicht

Magic Dinner

Samstag, 9.12.2017

ab 18 Uhr Einlass in die NachtKantine,

ab 19 Uhr Close-Up Zauberei an den Tischen,

ab 19.45 Uhr Show und Dinner-Beginn

Tickets: 49,90 Euro

Familienzaubershow

Sonntag, 10.12.2017

Einlass: 14 Uhr / Beginn: 15 Uhr

Tickets: 14,90 Euro/ Kinder bis 14 Jahren 9,90 Euro

Zauber-Gala

Sonntag, 10.12.2017

Einlass: 18 Uhr / Beginn: 19 Uhr

Tickets 29,90 Euro

Veranstaltungsort für alle drei Shows:

NachtKantine (im Werksviertel Mitte)

Grafinger Straße 6

Achtung: Die NachtKantine ist aktuell nur über den Knödelplatz erreichbar. Ein aktueller Geländeplan kann unter http://www.werksviertel-mitte.de/ueber-uns/lage-lageplan/ abgerufen werden.

Weitere Informationen zu den Shows und Künstlern sowie Tickets gibt es unter: www.zauberhafter-weihnachtsmarkt.de