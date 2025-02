Die Max & Moritz Tagesbar – Genuss zu jeder Tageszeit

Neuer Hotspot im Herzen von München: Nach dem Erfolg der Max & Moritz Weinbar am Viktualienmarkt schaffen die beiden Münchner Max & Moritz einen neuen Ort, der zum Genießen und Verweilen einlädt. Die Max & Moritz Tagesbar.

Die zwei waschechten Münchner – und besten Freunde – wurden vor 26 Jahren am selben Tag im Klinikum Großhadern geboren und haben einige Jahre später ihr gemeinsames Interesse für Wein zu ihrem Beruf gemacht. Angefangen mit einem Onlinehandel für Wein namens The WineStore (www.the-winestore.com), haben sich Max & Moritz im Sommer 2022 ihren Traum von einer eigenen Weinbar auf dem Viktualienmarkt in München erfüllt.

Im Herzen Münchens, in der Ledererstraße 10, eröffneten die beiden nun im Januar 2025 die Max & Moritz Tagesbar – ein Ort, der Genuss und Begegnungen durch ein bewusst offenes Raumkonzept in den Vordergrund stellt.

Bereits morgens verlocken erstklassiger Kaffee und der Duft von frisch gebackenen Croissants zu einem genussvollen Start in den Tag. Erlesene Schaumweine runden den Morgen ab und laden dazu ein, auch schon in der Früh auf das Leben anzustoßen.

Raffinierte Snacks wie Sandwiches mit Brot von Julius Brantner, Oliven und Käse sowie Suppen von der Suppenküche am Viktualienmarkt verwöhnen die Gäste über den Tag hinweg. Qualität steht dabei im Mittelpunkt der Tagesbar. Genussvolle Tropfen aus den renommiertesten Weinregionen der Welt machen das Erlebnis unvergesslich: der perfekte Ort für kulinarischen Genuss.

Max & Moritz Tagesbar Karte >>PDF

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag: 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Samstag: 9.00 bis 22.00 Uhr

Sonntag: 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Adresse:

Ledererstraße 10, 80331 München

Anfahrt: Google Maps >>