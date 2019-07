Die München eMOBIL 2019 – Die Welt der City- und Elektromobilität am Odeonsplatz

Am Samstag, den 6.7.2019, präsentieren von 10.00 – 17.00 Uhr 27 Aussteller zum Thema City- und Elektromobilität. Dieses Jahr rücken vor allem Lösungen für die Stadtmobilität noch mehr in den Vordergrund. Besucher freuen sich dieses Jahr über ein vielseitiges Angebot mit neuen eRollern und eScooter und innovative eBikes. Familien freuen sich über Lastenräder und Sharingangebote. eAutos sind in vielen Variationen vertreten – mitten am Odeonsplatz dürfen sich Besucher zu einer Vielfalt von eFahrzeugen informieren.

Während die Besucher die eFahrzeuge und die passenden Lademöglichkeiten meist nur in Hochglanzprospekten finden, können Sie an diesen Tagen im Herzen Münchens vieles ganz praktisch mit Stecker und am Lenkrad ausprobieren. Da heißt es sehen, erleben und staunen! Alle Aussteller bilden das Spektrum der modernen City- und eMobilität ab – eAuto-User, für die das Laden und der Umgang mit den Strom-Fahrzeugen ein tägliches Unterfangen ist, geben Auskünfte. Wo sonst lässt sich ein so umfangreiches Bild dieser stadtfreundlichen, leistungsfähigen und leisen Fortbewegungsart machen?

Werbung / Anzeige

Es gibt aber noch mehr: Interessante Interviews, Vorführungen und Shows! Und die Landeshauptstadt München als Mitveranstalter ist mit zwei hochrangigen Vertretern dabei: Herr 2. Bürgermeister Manuel Pretzl und Frau Stephanie Jacobs Referentin für Gesundheit und Umwelt sprechen um 14.00 Uhr ein persönliches Grußwort. Lassen Sie sich außerdem von den Showeinlagen der Kangoo Show Gruppe um Mara Czimre und Kollegen faszinieren. Der Vorführungen starten um 11.00 Uhr, 13.50 Uhr, 15.30 und 16.30 Uhr.



eFahren! iBiken! Strom zapfn!