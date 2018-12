Die Münchner Faschingsgesellschaft Narrhalla wünscht einen guten Rutsch ins Jahr 2019

Entsprechend zum Jahreswechsel wünscht das offizielle Faschingsprinzenpaar der Landeshauptstadt München FABRICIAN I. (Prankl) und SARAH I. (Zahn) mit ihrer Prinzengarde allen Münchnerinnen und Münchnern ein glückliches und friedvolles Neues Jahr.

Für die Narrhalla geht es mit Schwung in die kommende Faschingssaison, die, gerechnet vom 11.11. bis Aschermittwoch, 6. März, 115 Tage dauert.

Erstmals wird das Kinderprinzenpaar Marcus I.(Olbertz) und Juli I. (Parzefall), mit Kindergarde das Narrhalla Prinzenpaar in Schulen und Kindergärten begleiten. Aber auch in soziale Einrichtungen und Seniorenheime, um Menschen, die nicht selbst am bunten und lustigen Treiben des Faschings teilhaben können, Freude und Lebensmut bringen. Dieses soziale Engagement ist der Narrhalla eine Herzensangelegenheit.

Am Samstag, 12. Januar 2019, 11:11 Uhr, wird das Prinzenpaar im Rahmen der VOLKSTÜMLICHEN INTHRONISATION am Marienplatz gekrönt und erhält den Stadtschlüssel. Bis Aschermittwoch befindet sich die Landeshauptstadt München dann unter ihrer narrische Regentschaft.

Spritzig, einfallsreich und voller Charme präsentiert die Garde der Narrhalla die ewigen Geschichten, die wir alle ken-nen und lieben. Die jungen Damen und Herren entführen das Publikum in die Traumfabrik der Bühne, des Faschings und in „Die zauberhaften Welt der Märchen“. Inszeniert und trainiert wurde die Show 2019 mit vielen zündenden Ideen wieder von Angelica Ebel, Tanzsporttrainerin und eine der herausragensten Showchoreographinnen in Bayern.

Am Samstag, 02. Februar 2019, 20:00 Uhr, Deutsches Theater Ballhaus, verleiht die Narrhalla im Rahmen des „Großen Narrhalla Ball “Soirée Münchner Leben“ Sänger und Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier den „Karl Valentin Orden.

Terminvorschau der kommenden Faschingssaison:

Sonntag, 07. Januar 2018, 10:00 Uhr – Feierlicher Festgottesdienst mit Fahnenweihe, St. Maximilian

Freitag, 12. Januar 2018, 11:11 Uhr – Volkstümliche Inthronisation, Marienplatz

Samstag, 13. Januar 2018, 20:00 Uhr – Großer Jubiläumsball Soirée Münchner Leben mit Verleihung „Karl Valentin Orden, Deutsches Theater

Sonntag, 28. Januar 2018, 14:00 Uhr – Pumuckl Kinderball, Hotel Bayerischer Hof

Donnerstag, 08. Februar 2018, 14:00 Uhr – Unsinniger Donnerstag, Viktualienmarkt

Donnerstag, 08. Februar 2018, 19:00 Uhr – Narrischer Schlagerfasching, Wirtshaus „Zum Spöckmeier“

Samstag, 10. Februar 2018, 21:00 Uhr – Carneval in Rio, Hotel Bayerischer Hof

Dienstag,11. Februar 2018 – 10:30 Uhr Auftritt beim „Tanz der Marktweiber“ Viktualienmarkt“