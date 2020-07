Die Münchner Polizei zur untersagten Demo “Fahrverbote für Motorradfahrer”

Die Landeshauptstadt München erließ bereits am Freitag, 03.07.20, einen Bescheid, in

dem die angemeldete Versammlung „Fahrverbote für Motorradfahrer“ untersagt wurde.

Aufgrund polizeilichen Recherchen in den sozialen Medien wurde bekannt, dass trotz

Untersagung viele Motorradfahrer an dem ursprünglich geplanten Motorradcorso am

Mittleren Ring festhalten wollten, allerdings ohne dabei versammlungstypische

Kundgebungsmittel und –formen zu verwenden. Aufgrunddessen wurden durch die

Münchner Polizei im Vorfeld ausreichend Verkehrskräfte in Dienst versetzt um die

Sicherheit im ‚Straßenverkehr zu gewährleisten und schnell auf Störungen reagieren zu

können.

Am Samstag, 04.07.2020, waren dann bis 09:45 Uhr bereits ca. 3.500 Motorradfahrer auf

dem Mittleren Ring und ca. 1.000 weitere im Bereich der Allianz Arena unterwegs. In der

Spitze, gegen 10.30 Uhr, befanden sich letztendlich ca. 10.000 Motorfahrradfahrer auf

dem rund 28 km umfassenden Mittleren Ring, weshalb es immer wieder zu Stauungen

und kleineren Störungen kam. Auf das allgemeine Verkehrsgeschehen wurde durch die

Münchner Polizei schnell und flexibel reagiert und wenn erforderlich, polizeiliche

Maßnahmen durchgeführt.

Es kam während diesem hohen Verkehrsaufkommen zu einzelnen Verkehrsverstößen, so

versuchten z.B. einige Motorradfahrer eigenmächtig den Verkehr zu regeln. Durch die

Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord wurden hier die Personalien

erhoben und Anzeigen erstellt.

Zudem begannen auf Höhe der Schenkendorfstraße gegen 10:45 Uhr Motorradfahrer

durch Absteigen von den Motorrädern mit Blockaden des Mittleren Rings. Die Polizei

konnte diese Fahrer kommunikativ dazu bewegen, ihr Verhalten einzustellen und

weiterzufahren.

Gegen 10:55 Uhr musste der Luise-Kiesselbach-Tunnel wegen eines Brandalarms

gesperrt werden. Der Grund für die Tunnelsperre war ersten Erkenntnissen zur Folge ein

technischer Defekt eines Motorrades. Diesbezüglich werden weitere Ermittlungen geführt.

Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer konnten an der Oberfläche umgeleitet werden.

Ab 12:00 Uhr war nach Freigabe der Feuerwehr der Tunnel wieder in beiden Richtungen

befahrbar.

Das Interesse der Bevölkerung war rege. Es befanden sich viele Zuschauer am

Straßenrand sowie auf den Brücken über dem Mittleren Ring. Zusätzlich erreichten die

Einsatzzentrale der Polizei zahlreiche Beschwerden über Lärm und

Verkehrsbehinderungen.

Ab 12:15 Uhr begann eine sichtbare Abreisebewegung der teilnehmenden

Motorradfahrern. Der Mittlere Ring leerte sich sichtlich, sodass der Verkehr sich ab ca.

14:00 Uhr wieder normalisierte.

Allgemein äußerten sich viele Motorradfahrer positiv über das umsichtige Verhalten der

Münchner Polizei.