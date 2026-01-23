Die Münchner Schäffler wirbeln das Hofbräuhaus auf

Was für ein Auftritt! Am Freitag, den 23. Januar 2026, haben die Münchner Schäffler um Punkt 16 Uhr das Hofbräuhaus ordentlich durchgeschüttelt. Mit lautem Schellenklang, flotten Sprüngen und jeder Menge guter Laune tanzten sie sich mitten in die Herzen der Besucher – und ganz ehrlich: Wer da stillstehen wollte, hatte keine Chance.

Schließlich ist der Schäfflertanz kein Alltagsprogramm. Nur alle sieben Jahre zeigen die Fassmacher ihr traditionsreiches Spektakel – und das mit gutem Grund. Der Tanz ist älter als das Hofbräuhaus selbst und geht der Legende nach auf das Jahr 1517 zurück, als die Schäffler den Münchnern während der Pest bewiesen: Die Luft ist wieder rein, das Leben geht weiter!

Genau dieses Gefühl lag auch diesmal in der Luft: Freude, Gemeinschaft und ein bisschen Gänsehaut zwischen Maßkrug und Musik. Das Hofbräuhaus war bestens gefüllt, die Kameras gezückt und die Stimmung? Hervorragend!

Kurz gesagt: Wer dabei war, wird’s nicht vergessen. Und wer’s verpasst hat, muss sich wohl gedulden – bis in sieben Jahren. 🍻💃🪵