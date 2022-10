Die MVHS feiert Eröffnung im neuen Kulturareal

Großer Aufschlag im Gasteig HP8

Mit mehr als 150 kostenfreien Veranstaltungen an einem Wochenende (6.- 9.10.) eröffnet die Münchner Volkshochschule ihr neues Domizil im Gasteig HP8

Unter dem Motto „Spring rein!“ lädt die Münchner Volkshochschule (MVHS) vier Tage lang alle Münchner*innen ein, die unterschiedlichsten Kurse und Workshops auszuprobieren und gleichzeitig das neue Gelände zu erkunden.

„Jetzt, wo zu Semesterbeginn nicht nur die Musikhochschule, sondern auch die Münchner Volkshochschule bei uns eingezogen ist, fühlen wir uns als Gasteig endlich komplett“, sagt Gasteig-Geschäftsführer Max Wagner. „Das will gefeiert werden. Einfach vorbeikommen und mitmachen!“

Die Bandbreite der Angebote ist so groß, dass tatsächlich für alle etwas dabei ist: von Improtheater über Schnitzen oder Fotografieren, Functional Fitness, Meditieren und Singen bis zu Chinesisch oder Vorträgen wie dem zu „Wasser als Basis des Bayerischen Bieres“.

Wasser als Grundelement allen Lebens bestimmt auch die Highlights des Festprogramms: Nach einem Podiumsgespräch mit Münchens Ex-Oberbürgermeister Christian Ude über das Wasser und den Klimawandel (7.10.) geht es in einer Veranstaltung mit dem ehemaligen zweiten Bürgermeister Hep Monatzeder und der Stadtplanerin Prof. Ingrid Krau um die Isar-Renaturierung (8.10.). Und der Wissenschaftler und Autor Professor Harald Lesch präsentiert seinen Beitrag über das Wasser in einem ganz besonderen Rahmen: Mitglieder der Münchner Philharmoniker untermalen ihn im Saal X mit spannenden Variationen von Wassermusik (9.10., bereits ausgebucht).

Der Gasteig selbst lädt als Willkommensgeschenk für die MVHS am Samstagabend zu einer ganz besonderen Tanz-Party ein (8.10.). Angelehnt an das beliebte Karaoke-Singen wird Karaoke getanzt. Der Wiener Tanzkünstler Willi Dorner hat den Sommer über Münchner*innen an ihren Lieblingsorten zu ihren Lieblingsliedern tanzen lassen und sie dabei gefilmt. Zu diesen Videos darf im Saal X ab 20 Uhr bei der großen Tanzkaraoke-Party getanzt werden.

Dass die MVHS schon vor der Eröffnung auf dem Gelände des Gasteig HP8 erfolgreich Kontakte geknüpft hat, beweist die Ausstellung „crosslink“ (ab 6.10.): Künstler*innen, die ihre Ateliers an der Hans-Preißinger-Straße haben, präsentieren im Rahmen von „crosslink“ ihre Werke in der Aspekte Galerie in der Halle E. Zusätzlich öffnen sie den Besucher*innen des Gasteig HP8 am Samstagnachmittag die Türen ihrer Ateliers.