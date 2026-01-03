Die neue Show “Cinema of Dreams“ von Holiday on Ice mit Max Giesinger vom 02. bis 4. Januar 2026 Olympiahalle München

Mit CINEMA OF DREAMS schreibt HOLIDAY ON ICE das nächste Kapitel der erfolgreichsten Eisshow der Welt. Inspiriert von großen Hollywood-Blockbustern erzählt die neue Show eine mitreißende Geschichte über Freundschaft, Fantasie und den Mut, zu träumen. Atemberaubender Eiskunstlauf, opulente Kulissen und ein Soundtrack voller Emotionen verschmelzen dabei zu einem unvergesslichen Live-Erlebnis. Vom 2. bis zum 4. Januar 2026 begeistert CINEMA OF DREAMS das Publikum in der Münchner Olympiahalle mit ganz großem Kino auf dem Eis – mit einem Highlight zur Premiere:

Max Giesinger sorgt für Gänsehautmomente

Erstmals überhaupt steht Max Giesinger live auf dem Eis. Als empathischer Geschichtenerzähler mit hörbarer Identität ergänzt er HOLIDAY ON ICE auf ganz eigene Weise: nahbar, klar und mitten im Geschehen. Am Premierentag – Freitag, 02.01.2026 – wird er als Special Guest in beiden Shows mit seinen Songs „Wenn sie tanzt“ und „Butterfly Effect“ für zwei unvergessliche Momente sorgen – Hits, die bereits seine Konzerte prägen und nun erstmals in einer Eisshow inszeniert werden. „Ich stand schon auf so einigen Bühnen – aber das hier ist neu für mich und etwas sehr Besonderes“, sagt Max Giesinger. „Ich mag’s, wenn man etwas zum ersten Mal macht – das ist immer aufregend.“

CINEMA OF DREAMS

Die spektakuläre Show entführt die Zuschauer:innen in die Welt des Films: Im Mittelpunkt stehen drei Freunde, die ein verlassenes Lichtspielhaus wieder zum Leben erwecken und dort nun ihre eigenen Filme produzieren. CINEMA OF DREAMS handelt von der Magie des Kinos als Ort, der Träume erzählt, vom Balanceakt zwischen künstlerischem Erfolg und persönlicher Verbundenheit. Szene für Szene entfaltet sich so eine facettenreiche Kinowelt: Die Zuschauer:innen erleben diverse Filmgenres statt auf der Leinwand live auf dem Eis – von Retro über Glamour bis hin zu schillernder Science-Fiction.

Die fesselnd inszenierte Geschichte wirkt durch Bewegung, atemberaubende Kulissen und kunstvolle Kostüme wie ein Blockbuster, der mit der perfekten Mischung aus Action, Gefühlen und Effekten überrascht. Und weil erst der Soundtrack einen Film unvergesslich macht, spielen auch bei CINEMA OF DREAMS kraftvolle Beats und cineastische Klangwelten die Hauptrolle: Pop- und Rock-Songs sowie gefühlvolle Balladen tragen durch die Show und sorgen für Gänsehautmomente.

Im Zentrum der Show steht natürlich das, was HOLIDAY ON ICE seit Jahrzehnten einzigartig macht: Eiskunstlauf auf höchstem Niveau. 37 internationale Spitzenathletinnen und -athleten bringen technische Präzision, tänzerische Ausdruckskraft und akrobatische Höchstleistungen aufs Eis. Auch in dieser Saison werden in ausgewählten Städten die Auftritte exklusiver Gaststars besondere Akzente setzen.

Für CINEMA OF DREAMS hat Produzent Peter O’Keeffe (CEO von HOLIDAY ON ICE) das internationale Who-is-Who des Live-Entertainments zusammengeführt. Das hochkarätige Kreativ- & Produktionsteam unter der Leitung von Kim Gavin (Creative Director u.a. für Shows von Adele, Robbie Williams) lässt Sport und Show zu einem atmosphärischen Gesamtkunstwerk verschmelzen. Gavin zeichnete bereits für die Jubiläumsshow NO LIMITS (2023) verantwortlich. An seiner Seite sind u.a. Choreograf Adam Blake (Frozen, 100 Years of Magic), Kostümdesigner Michael Sharp (Jennifer Lopez, Angelina Jolie) und Bühnendesignerin Misty Buckley (zwei Emmy Awards).

Mit der neuen Show setzt HOLIDAY ON ICE seine Tradition fort, innovative Live-Events mit Eiskunstlauf der Spitzenklasse zu verbinden. Sie lässt den Zauber des Kinos mit modernster Bühnen-Technologie und atemberaubenden Choreografien auf dem Eis lebendig werden. CINEMA OF DREAMS lädt dazu ein, in die Welt der Filme einzutauchen, Freundschaft zu feiern und sich von der Magie aus Akrobatik, bewegenden Storys und Musik verzaubern zu lassen – ein Abend wie ein Lieblingsfilm, eine Traumfabrik on Ice.

Showzeiten in München – Olympiahalle

02.01.2026 Fr 16:00* 19:30*

03.01.2026 Sa 13:00 16:30 20:00

04.01.2026 So 13:00 16:30

* Shows mit Max Giesinger

Tickets

Tickets ab 34,90 Euro unter https://holidayonice.com/de/ (inkl. der gesetzl. MwSt., System-, Buchungs- und VVK-Gebühr; zzgl. Spielstätten-, ÖPNV-Gebühr und Versandkosten).