Die Nikon Days 2024 kommen nach München – Mit Profis die Fotografie und Videografie entdecken

Die Nikon Days, ein Muss für Fotografie- und Videofans, machen Station in München. Am 12. Oktober können Kamera-Enthusiasten und Videografie-Affine im Leonardo Royal Hotel in der Moosacher Straße 90 in München erfahrenen Profis über die Schulter schauen, wertvolle Tipps und Tricks erfahren und die neuesten Kameramodelle mit verschiedenen Objektiven ausprobieren.

Renommierte Fotograf:innen und Videoprofis wie z.B. Esther Horvath, Jan Vincent Kleine, Kathrin Schafbauer, Marion Payr, und Bernhard Wolf geben in spannenden Vorträgen und Workshops Einblick in ihre tägliche Arbeit. So können Besucher:innen in München alles über die Herausforderungen der Wildlife-Fotografie lernen, wie man Geschichten beim Modelshooting umsetzt und wie Sportbilder dynamisch eingefangen werden. Verschiedene Live-Shootings bereichern das Programm.

Im Rahmen von Test & Try haben Besucher:innen die Möglichkeit, die neueste Nikon-Fotoausrüstung auszuleihen und hautnah auszuprobieren. Expert:innen stehen bereit, um Fragen zu Kameras, Objektiven und Zubehör zu beantworten und bei der Auswahl der perfekten Ausrüstung zu helfen. Auch Nikon Female Facets wird während der Nikon Days präsent sein. An jedem Standort bieten wir der Community ein exklusives Meet and Greet mit wechselnden Mentorinnen an.

Besucher:innen können sich zudem auf unsere Partner Adobe, Atomos, Dedo Weigert Film, Profoto und WhiteWall freuen.

Lassen Sie sich inspirieren, treffen Sie Gleichgesinnte und erleben Sie die Vielfalt der Fotografie und Videografie in der Nikon Welt!

Alle weiteren Informationen zu den Nikon Days in München, wie z.B. Workshops, Live-Shootings und Foto- Walks, Partner vor Ort sowie zur Anmeldung finden Sie auf https://www.mynikon.de/de/events/nikon-days/tourstopps/muenchen.