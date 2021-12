Die Obdachlosenweihnacht 2021

Das Hofbräuhaus München unterstützt auch in diesem Jahr wieder gerne die Einladung des Katholischen Männerfürsorgevereins München e.V. Heilig Abend, 24.12.21 Angesichts der aktuellen Corona-Lage findet kein Weihnachtsabend im historischen Festsaal im Hofbräuhaus statt.

Stattdessen werden die Geschenke und das Essen an obdachlose und wohnungslose Menschen vor Ort in den Einrichtungen und auf der Straße verteilt.

Das Hofbräuhaus steuert ein kleines Stückchen Weihnachten bei und liefert das Essen: Für die obdachlosen und wohnungslosen Menschen gibt es 600 Portionen Rindergulasch mit Semmelknödeln. Hausgemacht mit guten regionalen Zutaten von unseren eigenen Metzger- und Küchenmeistern!

Alle im Hofbräuhaus sind froh, einen Beitrag zu leisten!!! Die Köche, die Metzgermeister und unsere Konditormeisterin freuen sich, an Weihnachten, speziell in diesen schwierigen Jahr, für die Obdachlosen in München, Gutes zu tun. Es ist ein ganz besonderes Jahr, auch für uns! Hofbräuhaus-Wirt Wolfgang Sperger (52): „Wir sind ein Münchner Wirtshaus und fühlen uns natürlich mit München sehr verbunden! Vieles ist in diesem Jahr eben anders, wir freuen uns sehr, trotz aller Einschränkungen eine guten Betrag leisten zu können!!!“

Danke an den Katholischen Männerfürsorgeverein, dass der das auf die Beine stellt!