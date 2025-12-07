Die Perchten auf dem Tollwood 2025 – Wenn die Alpenmagie das Winterfestival erobert

Was für ein Abend! Am Nikolaustag haben die Rottaler Habergoaß, Hexn und Rauwuggal das Tollwood Winterfestival 2025 in ein brodelndes Alpenmythenreich verwandelt. Punkt 18 Uhr legte sich ein Prickeln über das Gelände – und dann tauchten sie auf: zottelig, schaurig, schön und voller uralter Kraft.

Mit Fackeln in den Händen, schweren Glocken an den Hüften und donnernden Trommeln marschierten die Perchten des Brauchtumsvereins Bayerbach e.V. durch die Gassen. Mal mit frechem Zwinkern, mal mit wildem Stampfen – die Gestalten spielten charmant mit dem Publikum. Kinder hielten ehrfürchtig Abstand, Erwachsene zückten Handys, überall raunte es „Wow, schau mal!“.

Die Habergoaß’n mit ihren mächtigen Hörnern und fein geschnitzten Masken wirkten wie urwüchsige Naturgeister, direkt aus einer alten Sage entstiegen. Die Rauwuggal schlichen und stolperten zugleich – halb Mensch, halb Wesen aus einer anderen Welt. Und die Hexen mischten das Publikum mit Besen, Kapuzen und hemmungslosem Wirbelwind-Charme auf.

Der Höhepunkt kam zum Schluss: Finale am Feuershowplatz. Alle Gruppen versammelten sich im Flammenschein, die Trommeln wurden lauter, die Schatten länger – und im Tanz um die Feuerfunken schien es einen Moment lang, als würde das Tollwood selbst zum mystischen Bergdorf.

Ein Abend voller Gänsehaut, Tradition, Kunsthandwerk und verdammt guter Stimmung.

Nikolaus 2025: märchenhaft bestanden.