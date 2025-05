Die Schienenbuskonzerte an der Minna Thiel sind zurück!

Mit dem Frühling kommen auch die Schienenbuskonzerte zurück! – Am kommenden Mittwoch (14. Mai) starten wir an der Minna Thiel in die neue Schienenbuskonzert-Saison 2025! Bis Ende September laden wir jeden Mittwoch ab 20 Uhr dazu ein, den Feierabend bei Live-Musik und entspannter Atmosphäre zu genießen.

Das erwartet euch:

Ein abwechslungsreiches Programm – von Singer-Songwriter über Handpan und Brass bis hin zu tanzbaren wie auch ruhigeren Acts. Es spielen viele tolle Musiker*innen aus München, aber auch Gäste aus ganz Deutschland (und manchmal sogar darüber hinaus).

Die Konzerte sind eintrittsfrei und basieren auf Spenden für die Musiker*innen – kommt vorbei, hört zu, unterstützt die Künstler*innen!

Den Auftakt macht Mia Hermann, Singer-Songwriterin aus München. Seit etwa zwei Jahren schreibt und spielt sie eigene Lieder mit deutschen Texten – mal nachdenklich, mal heiter, immer persönlich. Begleitet von ihrer Gitarre, in die sie auch Percussion-Elemente einbaut, entstehen Songs, die direkt ins Ohr gehen und oft noch länger nachklingen.

Das aktuelle Programm der Minna Thiel findet ihr hier: https://minnathiel.de/programm/