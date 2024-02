Die Stadt ergrünt zum 26. Münchner St. Patrick’s Day Festival am 16. & 17. März 2024

Mitte März wird in der Münchner Innenstadt wieder sehr viel Grün zu sehen sein. Das liegt nicht nur am aufkeimenden Frühling, sondern vor allem an den Festivitäten zum irischen Nationalfeiertag St. Patrick’s Day am 16. und 17. März 2024. An diesem Wochenende werden irisches Grün und das typische Shamrock-Kleeblatt insbesondere rund um den Odeonsplatz allgegenwärtig sein.

Aber auch angesichts des umfangreichen Rahmenprogramms dürften sich viele auf die grüne Insel versetzt fühlen. Denn neben dem zweitägigen Festival und der St. Patrick’s Day Parade am Sonntag steht am Samstagabend (16.3.) auch die Münchner Irische Nacht 2024 im Wirtshaus im Schlachthof an. Die Gäste können sich dort auf einen Abend voller irischer Musik und traditionellem Tanz mit der Paul Daly Band, dem Duo The Sundries, der Showtanz-Gruppe Rínce Tír na Nóg und weiteren Special Guests freuen.

Irische Musik im Rahmen einer feierlichen Messe bietet außerdem der traditionelle Gottesdienst anlässlich des diesjährigen St. Patrick’s Day in der Ludwigskirche (Ludwigstr. 22) am Samstagabend um 18 Uhr. Die Predigt hält Pater Niall Leahy. Dargeboten wird u. a. die “Mass of St. Patrick”, komponiert von Pater Liam Lawton. Neben dem Chor des Münchner Pestalozzi-Gymnasiums und dem Organisten Stephan Heuberger treten die Sopranistin Frances Lucey, Dudelsackspieler Tim Houlihan und die irische Formation Comhaltas Ballinspittle auf.

Das war aber noch nicht alles in Sachen Rahmenprogramm. Darüber hinaus nistet sich nämlich noch Paddy’s Pop-up-Pub für drei Tage in der Weinwirtschaft im Ratskeller ein und verbreitet dort – unterstützt vom Team des Kilians Irish Pub – authentisches Irland-Feeling. Bei landestypischem Essen und Getränken sowie Livemusik (u. a. The Monks & The Paul Daly Band) können Interessierte im temporären Pub (über den Marienhof zugänglich) von Freitag bis Sonntag auch zu späterer Stunde noch auf den irischen Nationalheiligen anstoßen.

Der absolute Höhepunkt der Festivitäten bleibt aber die stimmungsvolle Parade am Sonntagmittag, bei der sich diesmal etwa 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den Weg von der Münchner Freiheit zum Odeonsplatz machen. Die 60 verschiedenen Gruppierungen, die die Leopold- und die Ludwigstraße entlanglaufen, tanzen, singen und musizieren, werden dabei sicher wieder von Tausenden Schaulustigen freudig begrüßt. Der Münchner Wolfgang Schramm schlüpft auch 2024 in die Rolle des St. Patrick und darf zusammen mit dem diesmal weiblichen Grand Marshal Siobhán Freidank und der Parade Princess Orla Geary den Umzug anführen.

Bereits am Samstag (16. März 2024, ab 11 Uhr) sind Irinnen und Iren sowie ihre zahlreichen Freundinnen und Freunde aus München und der ganzen Welt willkommen, bei der Pre-Party zum St. Patrick’s Day auf dem Odeonsplatz auf die irish-bayrische Freundschaft anzustoßen. Vor der Feldherrnhalle sind zahlreiche Streetfood-Stände und eine Bühne fürs begleitende Kulturprogramm aufgebaut. Am Samstag können sich die Gäste auf Musik von der Augusta Céili Band, vom Duo Dempsey McCleneghan, der Ballinspittle Youth Céili Band und von Celtic Invasion freuen, zwischendurch angereichert mit professionellen Tanzperformances.

Drei der Bands vom Samstag spielen auch am Sonntag noch einmal an selber Stelle. Zusätzlich wird noch eine zweite Bühne am Reiterdenkmal in der Ludwigstraße eröffnet. Moderiert von Frank McLynn, begrüßen dort nach dem Ende der Parade (ca. 13 Uhr) der irische Landwirtschaftsminister Martin Heydon, der Botschafter Irlands in Deutschland, Nicholas O’Brien, sowie der Chairman des Munich Irish Networks, Derek McDonnell, das Publikum.

Danach geht’s weiter mit Musik! Die Gäste können sich schon auf die stimmungsvollen Auftritte von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter mit der Paul Daly Band (13.50 bis 14.30 Uhr) und vom dreifachen ESC-Gewinner Johnny Logan (14.30 bis 15.10 Uhr) freuen. Anschließend erobern die Musikerinnen und Musiker von Hair of the Dog und der Munich Céili Band die Bühne. Und die Tanzgruppe von Rínce Tír na Nóg, die Emerald Dancers und die Irish Dance Company Summerstorm begeistern zwischendurch mit ihren traditionellen Tanzeinlagen.

Das vom Munich Irish Network organisierte St. Patrick’s Day Festival wäre ohne die Unterstützung der Stadt München und vieler Sponsoren nicht denkbar. Ein besonderes Dankeschön geht dieses Jahr an die Botschaft von Irland, das Emigrant Support Programme der irischen Regierung, an Tourism Ireland, Guinness, Bushmills Irish Whiskey, Augustiner Bräu und den Getränkegroßhandel Otto Pachmayr.

STIMMEN zum St. Patrick’s Day Festival in München:

Verena Dietl, Bürgermeisterin der Landeshauptstadt München: „Der irische Nationalfeiertag St. Patrick wird in München seit 26 Jahren groß gefeiert und ist ein Vorbild für ein harmonisches und friedliches Miteinander. Die Münchner Parade ist eine der größten in Europa. Sie steht für ein buntes und weltoffenes München und bringt die irische und die Münchner Lebensfreude wunderbar zum Ausdruck.“

Clemens Baumgärtner, Referent für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München: „Ich freue mich, dass der Stadtrat finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt hat, um die Zukunft der größten St. Patrick’s Day Parade auf dem europäischen Festland zu sichern. Veranstaltungen wie die St. Patrick’s Day Parade machen München zu einem bunten Ort und zeigen die starke und emotionale Bindung der internationalen Community zu unserer Stadt. ‘Irish – bayrisch’ steht für unsere Freundschaft und ist über die Jahre zu einer eigenen Marke geworden.“

Die Münchner Feierlichkeiten zum St. Patrick’s Day finden seit 1996 statt und sind aktuell die größten auf dem europäischen Festland. Organisiert werden sie von ehrenamtlichen Mitgliedern verschiedener Vereine unter dem Dachverband des Munich Irish Network e. V. Schirmherr der Veranstaltung ist seit vielen Jahren Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter. Das Referat für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt München unterstützt die Feierlichkeiten mit einem Fehlbetragszuschuss von bis zu 95.000 Euro pro Jahr. München Tourismus, Veranstaltungen und Hospitality bietet Support in Sachen Organisation, Öffentlichkeitsarbeit und in der Gestaltung der Veranstaltung.

Weitere Informationen zum St. Patrick’s Day in München finden Sie auf www.stpatricksday.de