Die startsocial-Preisträger des Wettbewerbs 2023/24 stehen fest: Bundeskanzler Olaf Scholz ehrt soziale Initiativen für herausragendes Engagement

Bundeskanzler Olaf Scholz hat 25 soziale Initiativen im Rahmen seiner Schirmherrschaft für den startsocial-Wettbewerb geehrt. Sieben herausragende Initiativen wurden mit einem Geldpreis ausgezeichnet. Der Sonderpreis des Bundeskanzlers ging in diesem Jahr an den Verein „Weilburg erinnert e.V.“ aus Weilburg in Hessen.

startsocial fördert ehrenamtliche soziale Initiativen seit 2001 mit Top-Beratung aus der Wirtschaft. 100 soziale Initiativen erhielten im Herbst 2023 ein Beratungsstipendium von startsocial. Gemeinsam mit jeweils zwei erfahrenen Profis aus der Wirtschaft arbeiteten sie vier Monate an der Weiterentwicklung ihrer sozialen Initiativen. Die 25 herausragendsten Initiativen wurden zur heutigen Preisverleihung ins Bundeskanzleramt nach Berlin eingeladen. Sieben dieser Initiativen wurden mit Geldpreisen von jeweils 5.000 Euro für ihr vorbildliches Engagement ausgezeichnet. Unter den sieben Geldpreisträgern ist auch der Sonderpreisträger des Bundeskanzlers.

Bundeskanzler Olaf Scholz, Schirmherr startsocial-Wettbewerb: „startsocial hat von Beginn an Wirtschaft und Ehrenamt miteinander verbunden: „Made in Germany“ mit „Help in Germany“. In den 20 Wettbewerbsrunden wurden inzwischen 2.000 einzelne Vereine und Initiativen gefördert. startsocial hilft, das Ehrenamt dauerhaft und langfristig gut aufzustellen und baut Brücken. Ich bin froh, startsocial als Schirmherr unterstützen und begleiten zu dürfen. Mit der heutigen Preisverleihung werden diejenigen Vereine und Projekte geehrt, die mit ihrem Engagement einen außerordentlichen Beitrag für eine gut funktionierende Zivilgesellschaft leisten.“



Der Bundeskanzler überreichte seinen Sonderpreis an Weilburg erinnert e.V. aus Weilburg (Hessen). Der Verein setzt sich für eine aktive Erinnerungs- und Gedenkkultur im Andenken an jene Menschen ein, die Opfer des NS-Regimes in Weilburg und der weiteren Umgebung wurden oder sich mutig und widerständig gegen das Regime gezeigt haben. Weilburg erinnert e.V. arbeitet entschieden gegen Rassismus, Antisemitismus und Antijudaismus.



Bundeskanzler Olaf Scholz schätzt das besondere Engagement von Weilburg erinnert e.V. und äußert sich so zum Sonderpreisträger: „Der Verein „Weilburg erinnert“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Erinnerung an die Vergangenheit wachzuhalten – damit Geschichte sich nicht wiederholt und damit wir die richtigen Schlüsse daraus ziehen für unser Zusammenleben heute, als eine Gesellschaft des Respekts. Der Verein klärt in beeindruckender Weise über die Mechanismen einer Diktatur auf, auch um unsere Wachsamkeit heute zu stärken. Initiativen wie „Weilburg erinnert“ leisten einen immens wichtigen Beitrag, um uns unserer Verantwortung immer wieder bewusst zu werden, dass auf deutschem Boden niemals wieder eine Diktatur entstehen darf.“

Die sechs weiteren Preisträger sind:



Dare2Care gUG (Berlin): Die Initiative bietet Workshops für Schülerinnen und Schüler sowie Unterrichtsmaterialien und Fortbildungen für Lehrkräfte und Eltern zu Themen an, die junge Menschen bewegen, aber im Lehrplan oft unterrepräsentiert sind – wie Mental Health, Social Media und Sexualität.



DAS BUNTE HAUS (Miesbach, Bayern): DAS BUNTE HAUS ist ein Begegnungszentrum, das den sozialen Zusammenhalt stärkt. Neben der Bereitstellung von Räumen und Rahmenbedingungen für Initiativen und Projekte, initiiert DAS BUNTE HAUS eigene Angebote, mit denen es aktuellen sozialen Herausforderungen wie wachsender Isolation und sozialer Ungleichheit begegnet.

DigitalSchoolStory gUG (Bad Homburg vor der Höhe, Hessen): Die Initiative hat ein Programm für Schülerinnen und Schüler entwickelt, das diese befähigt, Unterrichtsinhalte in kreative Videos zu übersetzen. So erwerben sie wichtige Zukunftskompetenzen wie digitale Medienproduktion und agiles Arbeiten. Zudem setzen sich die Teilnehmenden reflektiert mit digitalen Kanälen auseinander und kommen aus der reinen Konsumhaltung heraus.

Erica’s Manna Mobil e.V. (Wiesbaden, Hessen): Der Verein öffnet an jedem Schultag sein Mittagsangebot für Kinder aus über 60 Herkunftsnationen. Bedarf ist überall und es sind alle willkommen, die Hunger haben und Gemeinschaft suchen. Erfahrene hauptamtlich Tätige und viele ehrenamtlich Engagierte begegnen den Kindern auf Augenhöhe, stehen ihnen bei Sorgen und Nöten bei und unterstützen sie – z.B. bei der Berufsorientierung.

Queermentor – Training & Empowerment Network gGmbH (Heidelberg, Baden-Württemberg): Die Initiative unterstützt Menschen aus der LGBTQIA-Community bei ihrer beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung, fördert sie innerhalb einer starken Gemeinschaft und setzt sich für Chancengerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt ein.

Rexrodt von Fircks Stiftung (Essen, Nordrhein-Westfalen): Die Rexrodt von Fircks Stiftung unterstützt mit selbst entwickelten Rehabilitationsprogrammen krebskranke Mütter sowie deren Familien und minderjährige Kinder, um diese nachhaltig aufzufangen. Denn eine Krebserkrankung kann besonders bei minderjährigen Kindern schwere Krisen auslösen und das ganze Familiensystem belasten.





Die neue startsocial-Runde ist bereits gestartet

Mit der heutigen Preisverleihung findet der 20. startsocial-Wettbewerb seinen feierlichen Abschluss. Die neue Wettbewerbsrunde läuft bereits. Hier finden Sie die Ausschreibung und weitere Materialien.





Über startsocial e.V.

Der gemeinnützige Verein startsocial e.V. fördert ehrenamtliches soziales Engagement und setzt sich dafür ein, dass engagierte Personen und ihre Initiativen Unterstützung, Wertschätzung und Sichtbarkeit erhalten. Dafür schreibt startsocial e.V. jährlich einen Wettbewerb aus, bei dem 100 Beratungsstipendien vergeben werden. Im Rahmen des Stipendiums werden soziale Initiativen mit Profis aus der Wirtschaft vernetzt. Sie arbeiten gemeinsam mit ihnen daran, die Initiativen noch erfolgreicher und wirkungsvoller zu machen. 25 herausragende Initiativen werden nach der Beratungsphase auf einer Preisverleihung geehrt und sieben Initiativen erhalten Geldpreise. Eine Initiative erhält den Sonderpreis von Bundeskanzler Olaf Scholz, der auch Schirmherr von startsocial ist. Der Wettbewerb wird seit 2001 veranstaltet und hat bereits über 2.000 soziale Initiativen bei ihrer Weiterentwicklung begleitet und unterstützt. Hauptförderer des Wettbewerbs sind die Unternehmen Allianz SE, Amazon Deutschland, Deutsche Bank AG, SAP SE, ProSiebenSat.1 Media SE und McKinsey & Company.