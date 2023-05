Die SWM Bäder erhöhen die Preise

Die SWM Bäder haben den Anspruch, allen Münchner Bürger*innen, München-Besucher*innen und insbesondere Familien einen Ort zur Entspannung, zur sportlichen Betätigung und zum Schwimmen lernen zu bieten. Wichtig ist den SWM dabei, dass sich jede*r den Eintritt in die Bäder leisten kann.

Ihre Angebote entwickeln sie laufend entsprechend den Kund*innenwünschen weiter – etwa mit dem Anfang 2022 eingeführten günstigen Kurzschwimmen-Tarif Montag bis Samstag sowie mit digitalen Tickets. Jetzt gibt es die Online-Tickets, die 2022 in den Münchner Freibädern großen Zuspruch fanden, auch für die Hallenbäder – und ab dieser Sommersaison geht es mit dem eingescannten QR-Code am Drehkreuz besonders schnell ins Freibad.

Aktuell und absehbar treffen den Bäderbetrieb sehr hohe Energie- und Instandhaltungs-/Sanierungskosten. Die 18 Hallen- und Freibäder der SWM verbrauchen vor allem Strom und Fernwärme sowie in geringen Mengen Erdgas und sind damit massiv von der Energiekrise betroffen. Der Energie-Anteil an den Gesamtkosten der Bäder wird trotz zahlreicher Energieeffizienz-Maßnahmen heuer voraussichtlich auf rund 25 Prozent steigen. 2022 lag er noch bei rund 10 Prozent. Auch Materialknappheit sowie eine entsprechende Teuerung bei Wartung und Reinigung zeichnen sich betriebswirtschaftlich spürbar ab. Zudem steht durch die soeben beschlossenen Tarifabschlüsse eine deutliche Personalkostensteigerung an.

Um zumindest einen geringen Teil des Defizits abzufedern, sind daher zum 1. Mai 2023 Preiserhöhungen notwendig. Auch mit dem neuen Tarif deckt der Eintrittspreis aber nur einen Teil der tatsächlichen Kosten. Den überwiegenden Anteil geben die SWM nicht an ihre Kund*innen weiter, sondern kommen selbst dafür auf. Zur Einordnung: Im Schnitt zahlt ein*e Kund*in aktuell ca. 4,50 Euro für den Eintritt in ein SWM Bad. Für einen kostendeckenden Betrieb müssten die SWM aber durchschnittlich rund 14 Euro pro Schwimmbadbesuch ansetzen.

Bei der Anpassung der Eintrittspreise berücksichtigen die SWM soziale Aspekte: Für die ermäßigten Preisgruppen steigen die Tarife in geringerem Umfang.

Mit der aufgeladenen M-Bäderkarte oder der digitalen Vorteilskarte gibt es 10% Nachlass auf alle Tarife.

Beliebtes Kurzschwimmen-Angebot bleibt erhalten

Seit Anfang 2022 gibt es ein Kurzschwimmen-Angebot in allen Hallenbädern: Bis 1,5 Stunden Aufenthalt ist von Montag bis Samstag der Eintrittspreis deutlich vergünstigt. Dieser Tarif erfreut sich großer Beliebtheit – rund 50% der Badegäste nutzen ihn. Die Möglichkeit, mit dem Kurzschwimmen-Tarif günstig ins Bad zu kommen, bleibt weiterhin erhalten. An Sonn- und Feiertagen wird der Spätschwimmertarif weitergeführt, der ab 1,5 Stunden vor dem regulären Betriebsende gilt.

Neu: Längere Öffnungszeiten an heißen Freibad-Tagen

Die Öffnungszeiten der Freibäder werden an schönen, heißen Tagen im Juni und Juli abends um eine Stunde auf 21 Uhr verlängert. Damit reagieren die SWM auf den vielfachen Gästewunsch, die Freibäder noch länger nutzen zu können.

Freier Eintritt für Kinder bis 12 Jahre

Auf Beschluss des Stadtrats haben Kinder bis 12 Jahre weiterhin freien Eintritt ins Freibad. MünchenPass-Inhaber*Innen und in den Ferien auch Inhaber*innen des Münchner Ferienpasses dürfen ebenfalls kostenlos ins Freibad.

Die Preise ab 1. Mai 2023

Künftig liegt der Eintrittspreis für die Hallenbäder mit einfacher Ausstattung – Forstenrieder Park, Giesing-Harlaching und Müller‘sches Volksbad – bei 5,50 Euro, für die Ermäßigungsgruppe A bei 3,80 Euro. MünchenPass-Inhaber*innen zahlen 3,70 Euro. Der Kurz- und Spätschwimmentarif liegt bei 4 Euro, ermäßigt 3,40 Euro. Die Familienkarte kostet 16,50 Euro.

Der Eintritt für die Bäder mit besonderen Attraktionen – Cosimawellenbad, Michaelibad, Olympia-Schwimmhalle, Nordbad und Südbad – liegt bei 6,60 Euro, ermäßigt 4,40 Euro, mit MünchenPass 4 Euro. Die Familienkarte kostet 19,80 Euro. Kurz- und Spätschwimmer zahlen 4,60 Euro, ermäßigt 3,40 Euro.

Im Westbad, wo die Saunalandschaft im Eintritt inkludiert ist, liegt der neue Preis bei 16,50 Euro, ermäßigt 9,90 Euro, mit MünchenPass 9,50 Euro. Die Familienkarte kostet 36,30 Euro, der Kurz- und Spätschwimmentarif 7,50 Euro, ermäßigt 5,70 Euro.

Der Ganztages-Preis für die Freibäder liegt in der Saison 2023 bei 6 Euro, ermäßigt 3,80 Euro.

Der Eintritt fürs Dante-Winter-Warmfreibad beträgt künftig 9,90 Euro, ermäßigt 6,60 Euro, mit MünchenPass 6,30 Euro. Familien zahlen 29,70 Euro, Kurz- und Spätschwimmer 5,80 Euro, ermäßigt 4,50 Euro.

Tarife für die Saunanutzung

Der Sauna-Eintritt im Cosimawellenbad, Dantebad, Michaelibad, Müller’schen Volksbad, Nordbad, Südbad und Westbad Sauna-Insel sowie in der Olympia-Schwimmhalle liegt bei 22 Euro inklusive Badnutzung (Tageskarte 33 Euro). Wie üblich, ist die Vier-Stunden-Zeitbegrenzung vom 1. Mai bis 31. August aufgehoben. Die Sauna im Prinzregentenbad wird nach dem Brand saniert.

Der Sauna-Abendpreis beträgt künftig 16,50 Euro. Damit der 20-Uhr-Aufguss im Eintritt inkludiert ist und besucht werden kann, beginnt der Abendpreis seit 1. Januar 2023 bereits um 19.45 Uhr.

Im Bad Forstenrieder Park liegt der Sauna-Preis ab 1. Mai bei 13,20 Euro, der Abendpreis bei 7,70 Euro. Dort bleibt die finnische Sauna weiterhin außer Betrieb.

Mehr Infos: www.swm.de/baeder