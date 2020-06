Die Tatzelwurm-Wasserfälle

Zu den Tatzelwurm-Wasserfällen fährt man mit dem Auto ab München etwa 50 Minuten. Dort parkt man am besten am Waldparkplatz Sudelfeld. Für die Anfahrt über die Sudelfeldstraße muss man pro PKW drei Euro Maut zahlen, da es eine Privatstrasse ist. Die Wasserfälle sind frei zugänglich und kosten keinerlei Eintritt. Vom Parkplatz sind es zu Fuß ein paar Minuten zum oberen Tatzelwurm-Wasserfall, wo man von einer Steinbrücke eine sehr gute Sicht auf den Wasserfall hat. Von dort gelangt man abwärts nach rund 10 Minuten zum Unteren Tatzelwurm Wasserfall. Auf der kleine Holzbrücke über den Wasserfall hat man ebenfalls ein sehr gute Sicht in beide Richtungen. Von dort führt der Weg nicht weiter – wenn man wieder zum Parkplatz möchte, muss man also den gleichen Weg zurück.

